KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 'deprem' açıklaması: Olumsuz bir durum tespit edilmedi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunarak, "Akdeniz'de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Sivil Savunma Başkanımız ile görüştüm, herhangi bir sıkıntı tespit edilmemiştir" ifadesini kullandı.