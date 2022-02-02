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    • 03.02.2022 01:52
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    • 03.02.2022 01:52
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    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 'deprem' açıklaması: Olumsuz bir durum tespit edilmedi

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini duyurdu.

    KKTC’den ’deprem’ açıklaması

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunarak, "Akdeniz'de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Sivil Savunma Başkanımız ile görüştüm, herhangi bir sıkıntı tespit edilmemiştir" ifadesini kullandı.



    Kıbrıs açıklarında 11 Ocak'ta da 6,4 şiddetinde depremin meydana geldiğini hatırlatan Tatar, bu yeni depremin, 11 Ocak'taki depremin olduğu yere yakın bir yerde gerçekleştiğini de belirtti.



    DEPREME İLİŞKİN DETAYLAR
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te (yerel saat ile 23.03'te) Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Deniz yüzeyinin 13,20 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
        Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
        Haberler Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 'deprem' açıklaması: Olumsuz bir durum tespit edilmedi
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