Akdeniz'de deprem! Kıbrıs Adası açıkları ve Antalya Gazipaşa... | AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Büyüklük : 5.1 (Mw) Yer : Akdeniz, 29.65 km.Paphos (), 136.46 km. Gazipasa (Antalya) Tarih-Saat : 03.02.2022, 00:03:49 TSİ Enlem : 34.9520 N Boylam : 31.9680 E Derinlik : 13.20 km"
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama, "Saat 00.03'te, Akdeniz'de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Antalya'da hissedilmiş, Mersin'de hissedilmemiştir. İki ilimizde de İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimize herhangi bir başvuru olmamıştır. Sahada durumu takip ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.02.03 00:03:47 35.1603 32.0237 5.0 -.- 5.1 5.1 AKDENIZ İlksel
2022.02.02 22:12:23 39.3303 27.8895 17.5 -.- 1.4 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2022.02.02 21:44:17 38.3988 28.3875 5.4 -.- 1.8 -.- YENIKOY-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2022.02.02 20:57:01 39.9077 39.6270 5.0 -.- 2.0 -.- KUSLUK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2022.02.02 19:45:19 37.8510 27.0085 2.7 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.02 19:29:30 37.8370 26.9140 15.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.02 19:23:55 35.8113 28.3908 61.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.02 19:23:48 40.2988 41.6633 13.7 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-NARMAN (ERZURUM) İlksel
2022.02.02 19:21:32 40.3282 41.4277 12.8 -.- 1.6 -.- ESENDURAK-TORTUM (ERZURUM) İlksel