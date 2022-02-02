Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.02.2022 00:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2022 00:43
    ABONE OL

    Akdeniz'de deprem! Kıbrıs Adası açıkları ve Antalya Gazipaşa... | AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

    Son dakika depremler... AFAD'dan yapılan açıklayama göre Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Antalya Gazipaşa'ya 134.46 km. mesafede gerçeleştiği bildirildi.

    Akdeniz’de deprem!

    AFAD'dan yapılan açıklayama göre Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Antalya Gazipaşa'ya 134.46 km. mesafede gerçeleştiği bildirildi.

    AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Büyüklük : 5.1 (Mw) Yer : Akdeniz, 29.65 km.Paphos (), 136.46 km. Gazipasa (Antalya) Tarih-Saat : 03.02.2022, 00:03:49 TSİ Enlem : 34.9520 N Boylam : 31.9680 E Derinlik : 13.20 km"

    BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama, "Saat 00.03'te, Akdeniz'de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Antalya'da hissedilmiş, Mersin'de hissedilmemiştir. İki ilimizde de İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimize herhangi bir başvuru olmamıştır. Sahada durumu takip ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2022.02.03 00:03:47 35.1603 32.0237 5.0 -.- 5.1 5.1 AKDENIZ İlksel

    2022.02.02 22:12:23 39.3303 27.8895 17.5 -.- 1.4 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

    2022.02.02 21:44:17 38.3988 28.3875 5.4 -.- 1.8 -.- YENIKOY-ALASEHIR (MANISA) İlksel

    2022.02.02 20:57:01 39.9077 39.6270 5.0 -.- 2.0 -.- KUSLUK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel

    2022.02.02 19:45:19 37.8510 27.0085 2.7 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

    2022.02.02 19:29:30 37.8370 26.9140 15.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

    2022.02.02 19:23:55 35.8113 28.3908 61.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

    2022.02.02 19:23:48 40.2988 41.6633 13.7 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-NARMAN (ERZURUM) İlksel

    2022.02.02 19:21:32 40.3282 41.4277 12.8 -.- 1.6 -.- ESENDURAK-TORTUM (ERZURUM) İlksel

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
    Haberler Yaşam Akdeniz'de deprem! Kıbrıs Adası açıkları ve Antalya Gazipaşa... | AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler
        SON DAKİKA