Whatsapp, SMS en güzel resimli ve resimsiz, uzun ve kısa üç aylar mesajları, sözleri! Üç aylar mesajları 2022 yeni ve anlamlı!

Resûl-i Ekrem'in receb ayı girdiğinde, "Allahım, receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!" şeklinde dua ettiği yolundaki rivayet (Taberânî, el-Muʿcemü'l-evsaṭ, IV, 189; Ebû Nuaym, VI, 269; ayrıca bk. Müsned, I, 259) zayıf kabul edilmektedir.

Resûlullah'a isnat edilen, "Receb Allah'ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır" rivayetinin ise aslı bulunamamıştır (Süyûtî, s. 114).

Resûl-i Ekrem'in şâban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazan da tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, "Ṣavm", 52; Müslim, "Ṣıyâm", 175, 176)

Göklerin nura gark olacağı, zeminin semavî sofralarla bezeneceği üç bereketli misafir Recep, Şaban ve Ramazan. "Ey Allâhım! Bize Recep ve Şâbânʼı mübârek kıl ve bizi Ramazanʼa ulaştır."

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…