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    • Güncel
    • 02.02.2022 21:21
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    • 02.02.2022 21:23
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    Acı haberi MSB duyurdu: Şırnak'ta 1 askerimiz şehit oldu

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak/Cizre’de bulunan hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 kahraman askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

    Acı haberi MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

    MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan'ın şehit olduğunu açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Şırnak Cizre'de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Tarık Tarcan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."


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