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Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Akkuş, toplantıya ilişkin "Gündemde ekonomi, 2023'e giden yolda AK Parti'nin stratejisi ve dış politika var. Milletvekilleriyle yapılan istişare toplantılarında daha ziyade Başkan Erdoğan, milletvekillerinden bölgelerinden, illerinden gelen verileri alıyor. Ayrıca vatandaşların vekillere verdiği talepleri ve beklentileri doğrudan Milletvekilleri bu istişare toplantılarında Başkan Erdoğan'a iletiyorlar.

Gündemde ekonomi var dedik. Ekonomi ayağı oldukça önemli. Zira 20 Aralık kararlarının ardından döviz kurlarında bir miktar geriye doğru hareket gözlemlendi ancak kur korumalı TL mevduat hesabı gibi diğer enstrümanların yansımaları nasıl oldu? Halk nezdinde bunun yansımaları ne oldu? Bütün bunlar da milletvekilleriyle yapılacak istişare toplantısında değerlendiriliyor.

Dış politika oldukça önemli. Zira Başkan Erdoğan, yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek. O ziyaret öncesinde AK Partili milletvekilleriyle de bölgedeki gergin atmosferin sonlandırılması için Ukrayna ve Rusya arasında bir diplomasi-arabuluculuk girişimi için neler yapılabilir bunlar da değerlendirilecek." dedi.

Hepimiz Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yetkilerimizi kullanıyoruz. Vatandaşımızın Cumhur İttifakı'ndan beklentileri çözebilmek için konsantrasyonumuzu sürdürüyoruz.

Hizmet siyasetinin gücü devam etmektedir. Milletvekillerimizin değerlendirmesi de budur, terörle mücadelemiz devam ediyor.

Kış Kartalı Harekatıyla terör hedefleri yok edildi. Eren Operasyonları da devam ediyor. Terörle mücadele en güçlü şekilde sürecektir.

Bu harekat kesinlikle kardeş halkların topraklarına müdahale değildir. Hukuk temelinde gerçekleşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesi dünyanın en haklı mücadelesidir.

Yarın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir ziyareti olacak, Ukrayna'yı ziyaret edecek. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı nedeniyle düzenlenecek bu ziyaret.

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