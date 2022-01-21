Sedef Kabaş’ın skandal sözlerini savunan Uğur Dündar tehditler savurdu: Gün gelir keser döner sap döner....

Dündar'ın tehdit içerikli açıklaması şu şekilde:

"Aba altından sopa göstermekle, sosyal medyada hedef yapmakla bizi ürkütemezsiniz. Bunu biz de yazıyoruz kenara. Biz de notlar alıyoruz. Merak etmeyin. Gün gelir keser döner sap döner. Bunun hesabı sorulur. "