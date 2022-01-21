Sedef Kabaş’ın skandal sözlerini savunan Uğur Dündar tehditler savurdu: Gün gelir keser döner sap döner....

Cumhuriyet Halk Parti'sine (CHP) yakın Sedef Kabaş'ın hakaretleri sonrası yine CHP'ye yakın Uğur Dündar da tehdit diline başvurdu.
CHP yandaşı gazeteci Sedef Kabaş CHP'nin kanalı TELE 1'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı.
Sedef Kabaş "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Kabaş'ın rezaleti sonrası önce RTÜK sonra da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.
SEDEF KABAŞ'A CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı.
Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.
Soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğüne, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, ayrıca Sedef Kabaş'ın adres bilgilerinin tespit edilerek savunmasının alınması yönünde talimat verildiği öğrenildi.