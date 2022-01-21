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    • 22.01.2022 00:52
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    Sedef Kabaş'ın skandal sözlerini savunan Uğur Dündar tehditler savurdu: Gün gelir keser döner sap döner....

    CHP yandaşı Sedef Kabaş CHP'nin kanalı TELE 1'de skandal ifadelerle Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı. Skandal sözler sonrası önce RTÜK sonra da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sedefin hakaretler yağdırdığı esnada programda bulunan Uğur Dündar yaşananlar sonrası yaptığı açıklamada Kabaş'ı savunurken tehditler savurdu. Uğur Dündar, "Gün gelir keser döner sap döner. Bunun hesabı sorulur." dedi.

    takvim.com.tr
    Sedef Kabaş’ın skandal sözlerini savunan Uğur Dündar tehditler savurdu: Gün gelir keser döner sap döner....

    Cumhuriyet Halk Parti'sine (CHP) yakın Sedef Kabaş'ın hakaretleri sonrası yine CHP'ye yakın Uğur Dündar da tehdit diline başvurdu.

    CHP yandaşı gazeteci Sedef Kabaş CHP'nin kanalı TELE 1'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı.

    Sedef Kabaş "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    Kabaş'ın rezaleti sonrası önce RTÜK sonra da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

    RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

    SEDEF KABAŞ'A CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı.

    Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.

    Soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğüne, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, ayrıca Sedef Kabaş'ın adres bilgilerinin tespit edilerek savunmasının alınması yönünde talimat verildiği öğrenildi.

        Savcılığın, Kabaş'ın ifadesinin alınmasının ardından savcılığa bilgi verilmesi talimatını da verdiği bildirildi.

        UĞUR DÜNDAR TEHDİTLER SAVURDU
        Skandal program esnasında Kabaş'ın yanında bulunan Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar gelişmeler sonrası yaptığı açıklamada tehdit diline başvurdu.

        "GÜN GELİR KESER DÖNER SAP DÖNER..."
        Dündar, yine TELE1'de yaptığı açıklamada, "Gün gelir keser döner sap döner. Bunun hesabı sorulur. " şeklinde ifadeler kullandı.

        Dündar'ın tehdit içerikli açıklaması şu şekilde:

        "Aba altından sopa göstermekle, sosyal medyada hedef yapmakla bizi ürkütemezsiniz. Bunu biz de yazıyoruz kenara. Biz de notlar alıyoruz. Merak etmeyin. Gün gelir keser döner sap döner. Bunun hesabı sorulur. "

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