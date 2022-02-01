Recep ayında oruca nasıl niyet edilir? Üç aylarda oruç tutmak sevap mıdır? 3 ayların başlangıç tarihi 2022

3 ayın başlangıcı Recep ayının başlangıcıyla aynı gündür. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Bu mübarek aya girerken oruç tutmak isteyen vatandaşlar bir çok soru hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki; Üç aylarda ne zaman, hangi gün oruç tutulur? Recep ayında oruca nasıl niyet edilir? Üç aylarda oruç tutmak sevap mıdır? İşte 3 ayın başlangıç tarihi ve üç aylar ve kandiller hakkında tüm detaylar...
2 ŞUBAT ÜÇ AYLAR BAŞLADI MI?
Üç aylar, bu yıl Receb ayının ilk günü yani 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. 2022 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili de 3 Şubat Perşembe idrak edilecek.
Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek. 2022 Ramazan ayı da 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs'ta bitmesi ile üç aylar da tamamlanmış oluyor.
ÜÇ AYLARDA NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda şu bilgileri verdi;
"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."
RECEP AYINDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur.
Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.