Recep ayında oruca nasıl niyet edilir? Üç aylarda oruç tutmak sevap mıdır? 3 ayların başlangıç tarihi 2022

7)Recep ayında bir gün oruç tutan, Allah'ın (cc) en büyük hoşnutluğuna erişir."İnanarak ve sevabını Allah-ü Teala'dan bekleyerek, Recep'ten bir gün oruç tutan, Allah-ü Teala'nın en büyük rızasını kazanır ve Firdevs-i A'la cennetine yerleşir." (Nüzhetül-Mecâlis)

"Beni iyi dinleyin; Recep ayı, savaş hislerinin duyulmadığı Allah'ın (cc) (haram) ayıdır. Kim inanarak ve sevabını sadece Allah'tan (cc) bekleyerek Recep ayında bir gün oruç tutarsa, Allahü Teala'nın en büyük hoşnutluğunu kazanmış olur." (El-Fetteni, Et-Tezkire)

8)Recep ayından Perşembe, Cuma, Cumartesi üç gün oruç tutan kişi, 900 yıllık ibadet sevabına nail olur. Enes'ten (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (asm) buyurdu ki:

"Kim haram aylarda(n olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep de) üç gün oruç tutarsa, o kişi için 900 yıllık ibadet sevabı verilir."

Bu hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra Hz. Enes (ra) şöyle der:

"Bu hadis-i şerifi Resulullah'tan (asm) işitmediysem şu iki kulağım sağır olsun."

Resulullah (asm) buyurdu ki:

"Her kim, herhangi bir haram aydan Perşembe, Cuma ve Cumartesi olmak üzere, üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (her güne karşılık) 900 sene ibadet (sevabı) yazılır." (Taberani, Kenzü'l-Ummal)

9) Recep ayının tamamını oruçla geçiren kişiye Cenab-ı Hak nida eder: Ey kulum! Dile benden ne dilersen….

" Recep ayının tamamını tutana, Allah (cc) :

-Ey kulum! Senin hakkın benim üzerime vacip oldu, dile benden ne dilersen. İzzetim ve Celalim hakkı için senin hiçbir duanıred etmeyeceğim. Sen Arş'ımın altında benim manevi civarımda komşumsun. Sen mahlûkatım içinde benim dostumsun. Sen İlahi katımda değerlisin. Artık sevinebilirsin. Benimle senin aranda hiçbir perde kalmamıştır, diye nida edecektir." (Nüzhetül-Mecalis)

10)Recep'ten 30 gün tutana, Allah (cc) rızasını yazar ve ona azap etmez." (Gunyet'üt Talibin)

-"Ey Allah'ın (cc) dostu! Gündüzünü, kendisi için susuz geçirdiğin ve rızası uğrunda cismini erittiğin o Aziz ve Celil olan Rabb'ine koşup kurtul" derler.

İşte bu kişi kıyamet günü kurtulanlarla birlikte Adn cennetine ilk girenlerden olacaktır ki onlar ve kendisi, Allah'dan (cc) razı olan kimselerdir.

İşte sana! En büyük kurtuluş bundan ibarettir." (Gunyet'üt Talibin, Nüzhetül-Mecalis)

11) Recep ayından bir gün oruç tutup bir gecesini ihya eden, tüm seneyi ihya etmiş gibidir. Sevban'dan (ra) rivayet edildiğine göre; bir kere Resulullah (asm) bir takım kabirlerin yanından geçerken ağlamağa başlayıp:

-"Ey Sevban! Bu kabirlerde yatanlar! Şüphesiz azap çekiyorlar. Onlardan azabı dindirmesi için Allah-ü Teala'ya yalvardım. Ey Sevban! Eğer bu kişiler, Recep ayından bir gün oruç tutsaydılar ve bir gece olsun

ibadette bulunsaydılar, bu azaba düşmezlerdi" buyurunca, ben:

"Ey Allah'ın Resulü! Bir günün orucu ve gecenin ibadeti bile kabir azabını engeller mi?" diye sordum. Bunun üzerine buyurdular ki (asm):

"Evet! Canım kudret elinde olan Zat'a yemin ederim ki, Recep'ten bir gün oruç tutup bir gece dahi ibadette bulunan herhangi bir Müslüman kadın ve erkeğe mutlaka Allahü Teala, bir senenin tüm günlerini oruç, tüm gecelerini ihya sevabı yazar." (Nüzhetül Mecâlis)

12)Recep ayından bir geceyi ihya edip, gününü de oruçla geçiren, cennet nimetlerine nail olur.

"Her kim, Recep'ten bir geceyi ihya eder, gününü de oruçlu geçirirse, Allah-ü Teala ona cennet meyvelerinden yedirir, cennetin yeşil ipeklerinden giydirir ve cennetin halis olan içeceğinden içirir. Ancak üç şey yapan müstesna:

Bir şahıs öldüren, "Allah aşkına yardım edin" diye gece veya gündüzleyin Allah-ü Teala adıyla yardım isteyeni işitip de ona yardım etmeyen, (Müslüman) kardeşi kendisine bir sıkıntısını şikayet ettiği halde (maddi gücü varken) ondan (sıkıntıyı) gidermeyen." (Deylemi)

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Ramazan Bayramı Arife Günü: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba