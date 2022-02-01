2 Şubat Çarşamba sahur vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur? 2 Şubat Diyanet imsak ve iftar saatleri!

2 ŞUBAT ÇARŞAMBA İMSAK VAKTİ (SAHUR VAKTİ) NE ZAMAN?

Diyanet'in sitesinde yer alan bilgiye göre 2 Şubat 2022 Çarşamba günü İstanbul'da imsak vakti 06.40'da olacak.

2 ŞUBAT ÇARŞAMBA İFTAR (AKŞAM NAMAZI) SAAT KAÇTA?

2 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da akşam ezanı 18.28'de okunacak.

Diğer illerin imsak vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linkten Diyanet'in sayfasına ulaşabilirsiniz.

https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti

ÜÇ AYLARDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Hz. Peygamber'in, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua ettiği bu mübarek aylarda nafile oruç tutabildiği Diyanet kaynaklarında yer aldı. Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.