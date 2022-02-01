2 Şubat Çarşamba sahur vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur? 2 Şubat Diyanet imsak ve iftar saatleri!

Mübarek üç aylar recep ayıyla birlikte 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlıyor. Bu günde oruç tutmak isteyen müslümanlar imsak ve iftar vakitlerini araştırıyor. Bilindiği üzere üç aylara oruçl girmenin sevabı ve fazileti çoktur. Peki 2 Şubat Çarşamba sahur vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur? İşte 2 Şubat 2022 Diyanet iftar ve imsak saatleri...
2 ŞUBAT ÇARŞAMBA İMSAK VAKTİ (SAHUR VAKTİ) NE ZAMAN?
Diyanet'in sitesinde yer alan bilgiye göre 2 Şubat 2022 Çarşamba günü İstanbul'da imsak vakti 06.40'da olacak.
2 ŞUBAT ÇARŞAMBA İFTAR (AKŞAM NAMAZI) SAAT KAÇTA?
2 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da akşam ezanı 18.28'de okunacak.
Diğer illerin imsak vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linkten Diyanet'in sayfasına ulaşabilirsiniz.
https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti
ÜÇ AYLARDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Hz. Peygamber'in, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua ettiği bu mübarek aylarda nafile oruç tutabildiği Diyanet kaynaklarında yer aldı. Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.