Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yayınladığı videolar ifşa ettiği kişilerin bilgilerini nereden alıyor? Kılıçdaroğlu’nun yaptığı veri hırsızlığı mı?

Begüm Ece Pazarcı sözlerini şöyle sürdürdü:

2 İLE 4 YIL ARASI HAPİS

Bu olayda ismi açıklanan kişinin zaten olayla bir alakası yok ve hem kendisinin hem ailesinin kimlikleri açık edilmiş durumda. Burada 2 boyutlu bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. 6698 kişisel verilerin korunması kanuna göre, kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir bir gerçek kişinin kimliğinin belirlenebilirliğini sağlayan her türlü bilgidir. Buna fotoğraf, TC kimlik numarası da dahildir. Bu tür verilerin hepsi kişisel veridir. Bu tür verileri, başkasına vermek, ele geçirmek ve yaymak suçtur. Bunlar sadece kanunda açıklanan, ilgili merciler tarafından yapılabilir. Bunu şahıslar yapırsa bu bir suç oluşturacaktır. Bu da 2 ile 4 yıl hapis cezasını gerektiren bir suçtur.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK ETMEK

Kişisel veriler belirli, belirlenebilen meşru amaçlar için işlenebilir. Ama burada meşru bir amaç göremiyoruz. Adeta kin ve düşmanlığa sevk etmek ve bu kişilere karşı bir cephe oluşturmak isteniyor burada. Daha önce çok fazla meydana gelen bir durum bu. Halkın farklı bir kesimini diğer kesimine karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek de kanunlarımızda suçtur.