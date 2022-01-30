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    • 30.01.2022 14:24
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    SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor...

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    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü, Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde yer alan 931 konut, 78 dükkan, bir ticaret merkezi, katı atık bertaraf ile enerji üretim tesisinin yanı sıra yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor...

    İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Trabzon'luyla aramıza bugne kadar kimseyi sokmadık, bundan sonra da sokmayız. Karadeniz'in lokomotif şehri Trabzon ayağa kalkarsa tüm Türkiye ayağa kalkar. Bugün elimiz boş gelmedik. Bakanlık ve belediyelerimize ait yatırım bedeli 2 milyar 309 milyon lireayı geçen 95 eserin toplu açılışı için sizlerle bir aradayız.

    Bu yatırımlarla eğitimde, sağlıkta, spor salonundan pansiyona kadar pek çok yatırımın resmi açışını bugün burada yapıyoruz. Yapımı tamamlanan Akyazı Yavuz Selim Stadı'nın birinci etap tribünün Şenol Güneş Stadı içindeki 1500 kişilik betonarme tribünün ve futbol sahalarının çeşitli içlelerdeki spor salonları ve sahaların gençlik merkezleri 3 ayrı öğrenci yurdunun resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz.

    Ulaştırmada 443 milyon liralık bir yatrımla inşa edilen yatırımları hizmete alıyruz. DSİ ilçe merkezimizdeki dereleri ıslah etti.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da önemli açıklamalar
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