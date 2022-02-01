Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti. Kabulde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
- Güncel
- 01.02.2022 15:50
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- Son Güncelleme:
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- 01.02.2022 15:50
Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti. Kabulde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti. Kabulde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.