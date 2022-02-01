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    • Güncel
    • 01.02.2022 15:50
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    • 01.02.2022 15:50
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti. Kabulde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

    Kılıçdaroğlu’nun yaptığı veri hırsızlığı mı?
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti
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