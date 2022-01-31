Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.







Türkiye'de son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.

Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Koca, "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın." dedi.