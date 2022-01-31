1,2 milyar metreküp doğal gaz depoluyor: Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi kışa yüzde 100 dolu girdi! 2023'de dünyanın en büyüğü olacak

BOTAŞ tarafından Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde Sultanhanı ilçesinde 5,4 milyar metreküp kapasiteli yer altı doğal gaz depolama tesisin yapımı devam ediyor.
Yer altı tabakasının yaklaşık 1000 ile 1500 metre altındaki, kalınlığı ortalama 1500 metre olan tuz tabakasının, 120 kilometre uzaklıktaki Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı suyla çözülmesi sağlanıp, kaverna denilen suni mağara oluşturuldu.
Her biri ortalama 630 bin ile 780 metreküp kapasiteli 52 kaverna ile toplam kapasitesi 5,4 milyar metreküpe ulaşmış olacak.