Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.01.2022 18:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2022 18:38
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan, Trabzon Akçaabat'ta halka seslendi: Artık eski Türkiye yok

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon Akçaabat'ta vatandaşlara seslendi. Burada yaptığı konuşmada terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Son terörist ölünceye kadar terörle mücadeleye devam." dedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon Akçaabat'ta vatandaşlara seslendi.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum günden beri siz hep bizimle oldunuz. Biz de sizin desteğiniz ile terörle mücadeleye başladık, sadece yurt içinde değil yurt dışında teröristlerin inlerine kadar girdik. Son terörist ortadan kalkıncaya kadar bu mücadelemiz sürecek.

    "ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK"
    Bundan sonra Türkiye'yi dünyanın sayılı ülkeleri arasına getirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Artık eski Türkiye yok, eski Trabzon da yok. Gördüğüm kadarı ile eski binalar yıkılıyor, yeni bir Trabzon inşa ediliyor.

    "İMAJ CİLALAMA OYUNLARINI BOZMALIYIZ"
    Eskiyi yaşamayanlar bugünü anlamazlar. Türkiye yoklukların, yasakların, sefaletlerin dolambaçlı yollarından geçerek bugünlere ulaşmıştır. Sizlerden istirhamım yeni nesillere o günleri anlatmanızdır. Türkiye için hiçbir hayali hiçbir hedefi olmayanların imaj cilalama oyunlarını bozmalıyız.

    Bu yüzden 2023 çok önemli, 2053 çok önemli. Bu nedenle sandıkları patlatmamız lazım. Gece gündüz çalışmamızı sürdüreceğiz."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Şevval öldü mü öldürüldü mü?
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan, Trabzon Akçaabat'ta halka seslendi: Artık eski Türkiye yok
        SON DAKİKA