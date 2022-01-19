AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'de önemli açıklamalar

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AK Parti Genel Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Melih Altınok'un sunumuyla A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç programına katıldı.

Kurtulmuş, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Vatandaşlar ekonomide bütün oynaklığa rağmen "Yine bu işi düzeltirse Erdoğan bunu düzeltir" diyor.

Dünyada 3. Dünya Savaşı başladı. Doğu Akdeniz'de varolmamızın nedeni Türkiye ve KKTC'nin haklarını yedirmeme isteğimizdir. Dünyanın en mücadele gereken alanında Türkiye bölgedeki alandan etkileniyor.

Menfaat ve barış odaklı hareket ediyoruz. Türkiye dostluktan barıştan esenlikten yanadır. Milli menfaatimiz Orta doğu'nun barışıdır.

Milli menfaatimiz Orta doğu'nun barışıdır.

Türkiye bu coğrafyaya seyirci kalamaz.

İsrail iddia ettiği sınırların büyük çoğunu işgal etti. Cumhurbaşkanımız gösterdiği haritadaki durum hala geçerlidir. Bu tamamen bir işgal meselesidir ve giderek genişlemektedir. Orta doğu barışının anahtarı Filistin meselesinin çözülmesidir. Filistinlilere insanca bir yaşamın sunulması gerekiyor. İsrail bölge ile bir uzlaşma çabasında.

Trump zamanında İsrail altın vuruş yapmak istedi. İsrail'i barışa ikna etmek için Avrupa'dan da bir çaba vardı ama aşırıcılar çok büyük etkili oldu.

MISIR'DA DEMOKRASİ OLMASI TEK ARZUMUZ

Mısır halkı Türk halını çok sever. Orada Mursi tek başına bir denemeye girişti burada demokrasi kurabiliriz dedi. Ama olmadı. Yürümeye çalışan çocuğu katlettiler.

Mısır'da demokrasi olması tek arzumuz. Biz orada demokrasinin katledilmesine sessiz kalamazdık. Demokrasi dışında hiçbir yola inanmadık. Mısır'dan da beklentimiz bu. Mısır İslam dünyasının göz bebeği olan ülkelerden biridir.

Suriye paramparça oldu. Kendi halkını bombalayan ve teröristlere müsade eden bir yönetim vardı. En kötü şey bir ülkenin iç çatışması. Kimyevi silahlar kullanıldı. Gelecekte farklı hastalıklar çıkaracak silahlar kullanıldı.

İMAMOĞLU ERDOĞAN BELEDİYECİLİĞİNİ ÖRNEK ALSIN

İBB Başkanı polemik yerine 16 milyonu düşünsün. Sosyal medyadan bunları yapmak kolay. İBB Başkanı, Erdoğan belediyeciliğini örnek alabilir.

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