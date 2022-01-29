İstanbul'da cezaları kesinleşen 44 hükümlü yakalandı

Yakalanan diğer şüphelilerin de hırsızlık, yaralama suçlarından haklarında 5 ile 6 yıl arasında değişen hapis cezalarının bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezlerinde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemelerden cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildi.