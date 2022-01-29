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Süleyman Ekici kendini ateşe vermişti! Marmaris Belediyesine taksirli adam öldürme suçundan dava açıldı

CHP'li Marmaris Belediyesi zabıtalarının tacizlerine dayanamayan esnaf Süleyman Ekici cinnet getirip kendini yakmıştı. Ailenin avukatı Eren Mert "Sürecin en başından bu yana takip ediyorduk, çok acı ve çok üzücü bir durum. İhmal sonucu taksirle adam öldürmek suçlamalarından davamızı belediyeye karşı açtık. Yargı sürecinin başlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

29.01.2022 10:20 - Son Güncelleme: 29.01.2022 10:20
Süleyman Ekici kendini ateşe vermişti! Marmaris Belediyesine taksirli adam öldürme suçundan dava açıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda zabıtaya kızıp kendini yakan ve hastanede hayatını kaybeden mangal kömürcüsü Süleyman Ekici'nin oğlu Nuri Ekici, babasının ölümüyle ilgili ihmal sonucu taksirle adam öldürmek suçlamaları sebebiyle Marmaris Belediyesi'ne karşı dava açtı.

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Süleyman Ekici kendini ateşe vermişti! Marmaris Belediyesine taksirli adam öldürme suçundan dava açıldı

Ekici, "Babamın ölümünden sorumlu olan zabıtalar, o zabıtalara emir verenler ve arsa sahibi hakkında suç duyurusunda bulunarak dava açtım" dedi.

Süleyman Ekici kendini ateşe vermişti! Marmaris Belediyesine taksirli adam öldürme suçundan dava açıldı

Babasının asla kendi canına kıyacak bir insan olmadığını belirten Nuri Ekici, "Sorumlusu kimse hesap verecek. Tabii hiçbir ceza babamı geri getirmeyecek, başka canlar yanmasın" dedi.

Süleyman Ekici kendini ateşe vermişti! Marmaris Belediyesine taksirli adam öldürme suçundan dava açıldı

Yeni Asır'ın haberine göre Ailenin avukatı Eren Mert "Sürecin en başından bu yana takip ediyorduk, çok acı ve çok üzücü bir durum. İhmal sonucu taksirle adam öldürmek suçlamalarından davamızı belediyeye karşı açtık. Yargı sürecinin başlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

Süleyman Ekici kendini ateşe vermişti! Marmaris Belediyesine taksirli adam öldürme suçundan dava açıldı

Mert, iddialarını destekleyen delillerinin her gün ortaya çıktığını ve bunları ilerleyen süreçte paylaşacaklarını belirtti.

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