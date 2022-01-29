Süleyman Ekici kendini ateşe vermişti! Marmaris Belediyesine taksirli adam öldürme suçundan dava açıldı
CHP'li Marmaris Belediyesi zabıtalarının tacizlerine dayanamayan esnaf Süleyman Ekici cinnet getirip kendini yakmıştı. Ailenin avukatı Eren Mert "Sürecin en başından bu yana takip ediyorduk, çok acı ve çok üzücü bir durum. İhmal sonucu taksirle adam öldürmek suçlamalarından davamızı belediyeye karşı açtık. Yargı sürecinin başlamasını bekliyoruz" diye konuştu.
29.01.2022 10:20
- Son Güncelleme: 29.01.2022 10:20
Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda zabıtaya kızıp kendini yakan ve hastanede hayatını kaybeden mangal kömürcüsü Süleyman Ekici'nin oğlu Nuri Ekici, babasının ölümüyle ilgili ihmal sonucu taksirle adam öldürmek suçlamaları sebebiyle Marmaris Belediyesi'ne karşı dava açtı.