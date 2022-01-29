Süleyman Ekici kendini ateşe vermişti! Marmaris Belediyesine taksirli adam öldürme suçundan dava açıldı

Yeni Asır'ın haberine göre Ailenin avukatı Eren Mert "Sürecin en başından bu yana takip ediyorduk, çok acı ve çok üzücü bir durum. İhmal sonucu taksirle adam öldürmek suçlamalarından davamızı belediyeye karşı açtık. Yargı sürecinin başlamasını bekliyoruz" diye konuştu.