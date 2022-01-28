Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.01.2022 07:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2022 09:24
    ABONE OL

    Şubat celp dönemi 2022 ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor?

    Vatani görevini yapmayı bekleyen binlerce kişinin gündeminde celp yerlerinin ne zaman açıklanacağı yer alıyor. Gerekli tüm başvuruları tamamlayanlar konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Bakanlık tarafından seçim ve sınıflandırma sonuç tarihleri duyuruldu. Peki Şubat celp dönemi 2022 ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerlerine nereden bakılır?

    Şubat celp dönemi 2022 ne zaman açıklanacak?

    Bedelli askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan tarafından yapılan açıklamada ilk sevk tarihi 3 Şubat 2022 olarak belirtildi. Bedelli askerlik yapmaya hazırlanan gençler askerlik yerlerine nereden nasıl bakılır merak ediyor. Askerlik yerlerinize e-Devlet üzerinden bakabileceğiniz gibi askerlik şubelerinden de öğrenilebilirsiniz. Peki Şubat celp dönemi 2022 ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte yanıtları ve MSB son dakkia gelişmeler...

    BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    2022 Bedelli askerlik yerlerinin 28 Ocak Cuma yani bugün belli olacağı duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir.'' ifadelerini kullandı. Aşağıdaki askerlik yeri sorgulama ekranı üzerinden hangi ilde görevinizi yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

    ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    2022 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

    03 Şubat 2022

    03 Mart 2022

    31 Mart 2022

    12 Mayıs 2022

    09 Haziran 2022

    21 Temmuz 2022

    18 Ağustos 2022

    15 Eylül 2022

    13 Ekim 2022

    10 Kasım 2022

    08 Aralık 2022

    BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ 2022

    1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayıları Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

    2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.

    3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.

    #habericireklam#300x250#110#right#

    4. Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

    5. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59'uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.

        BEDELLİ ASKERLİK SEVK BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILACAKLAR

        MSB'nin açıklamasına göre bedelli askerlik yerleri belli olduktan sonra yapılacak işlemler şöyle sıralanıyor:

        Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

        a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,

        b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,

        c. Test sonucunda, negatif çıkanlar aynı gün içinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,

        ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar, test tarihinden itibaren 2 (iki) günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler ile sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar; müteakip celp ve sevk döneminde yeniden Kovid-19 testlerini yaptırarak sevke tabi tutulacaklarından askerlik şubelerine başvurarak bir sonraki celp ve sevk dönemine sevklerinin planlanmasını sağlayacaklar,

        d. Ancak; sevk tarihleri içinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki 1 (bir) gün içinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

        e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

        f. Birliğe katılış esnasında, yükümlüler sevk belgeleri ile Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının e-Nabız üzerinden çıktısı alınarak katılış yapacaklar,

        g. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

        2021 yılında sevke tabi iken, Kovid-19 salgını veya yasal mazeretleri nedeniyle 2022 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci maddesi kapsamındakiler, 2'nci maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklardır. Bunlar da 4'üncü maddede belirtilen esaslara tabi olacaktır.

        Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır. Bunlardan yasal mazeret beyan etmeyenler 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak ve bu yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.

        Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

        Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

        Yükümlüler bu duyuru metnine msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecektir.

        7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kilit isim ve sır bağlantıları!
        Haberler Güncel Şubat celp dönemi 2022 ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor?
            SON DAKİKA