Şubat celp dönemi 2022 ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor?

Bedelli askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan tarafından yapılan açıklamada ilk sevk tarihi 3 Şubat 2022 olarak belirtildi. Bedelli askerlik yapmaya hazırlanan gençler askerlik yerlerine nereden nasıl bakılır merak ediyor. Askerlik yerlerinize e-Devlet üzerinden bakabileceğiniz gibi askerlik şubelerinden de öğrenilebilirsiniz. Peki Şubat celp dönemi 2022 ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte yanıtları ve MSB son dakkia gelişmeler...
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?
2022 Bedelli askerlik yerlerinin 28 Ocak Cuma yani bugün belli olacağı duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir.'' ifadelerini kullandı. Aşağıdaki askerlik yeri sorgulama ekranı üzerinden hangi ilde görevinizi yapacağınızı öğrenebilirsiniz.
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2022 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
03 Şubat 2022
03 Mart 2022
31 Mart 2022
12 Mayıs 2022
09 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
15 Eylül 2022
13 Ekim 2022
10 Kasım 2022
08 Aralık 2022
BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ 2022
1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayıları Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.
2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.
3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.
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4. Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.
5. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59'uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.