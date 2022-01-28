Açık lise ders seçimi nasıl yapılır 2022? MEB - AÖL ders seçimi ne zaman 2022? Açık öğretim lisesi AÖL giriş ekranı!

Açık lise ders seçimi nasıl yapılır 2022? MEB - AÖL ders seçimi ne zaman 2022? Açık öğretim lisesi AÖL giriş ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Açık öğretim lisesi öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tarihe kadar ders seçimi işlemlerini yapabilecek. İşte konuya dair detaylar...
AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN 2022?
Ders seçme işlemi en geç kayıt yenileme tarihinin son günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar yapılacaktır. AÖL kayıt ve kayıt yenileme işleminin son günü 28 Ocak 2022 olacak. Bu bilgilere göre ders seçimi de 28 Ocak tarihinde sona erecek.
AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
Ders seçme işlemi sistemde ,"Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri" menüsü altında yer alan "Ders Seçme İşlemi" seçeneğinden yapılır. Ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama resmî web adresinde yer almaktadır.
Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından otomatik yapılır. Öğrenciler seçilen derslerden sınava girmek zorundadır.