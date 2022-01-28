Açık lise ders seçimi nasıl yapılır 2022? MEB - AÖL ders seçimi ne zaman 2022? Açık öğretim lisesi AÖL giriş ekranı!

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN 2022?

Ders seçme işlemi en geç kayıt yenileme tarihinin son günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar yapılacaktır. AÖL kayıt ve kayıt yenileme işleminin son günü 28 Ocak 2022 olacak. Bu bilgilere göre ders seçimi de 28 Ocak tarihinde sona erecek.