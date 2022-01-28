Kar esaretinde geceyi camide geçiren İsrailli Haham Elbom: Camide çok iyi hissettim oradaki insanlar çok iyiydi





Kar yağışı nedeniyle araçta mahsur kaldıklarını ve jandarmanın gelerek kendilerini kurtardığını belirten Elbom, "Bizi kurtararak otele götürdü. Fakat götürdükleri yer otel değildi bir camiydi. Orada uyudum. Beş saat camide kaldım. Sabah ibadet ettim. Herkes çok iyi davrandı bana. Hepimiz için şimdi ve gelecek zamanlar için savaş değil, barış istiyorum. Müslümanlar ve herkes için bunu istiyorum. Dünya böylece daha güzel olacak. Mesih'in biran önce gelmesini istiyorum camideki tek Yahudi bendim. Camide çok iyi hissetim. Oradaki insanlar çok iyiydi. İlk kez bir camiye girdim, iyi ve rahat hissetim orada. Birbirimize seversek ve birbirimize gülümser ve daha iyi davranırsak her şey güzel olacak" dedi.

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