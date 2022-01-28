Uyuşturucu tacirlerinin şifresi ortaya çıktı! Metamfetamine "Metin abi", bonzaiye "Kübra" diyorlarmış

Savunmasında tanığın ifadesini yalanlayan M.S. ise "H.O.'ya uyuşturucuyu 750 TL'ye ben sattım. Aramızda mesajlaştığımız "Metin abi" kodu metamfetamin, "Kübra" ismi ise bonzai şifresiydi. Ben bir hata yaptım, pişmanım. Ele geçirilen uyuşturucuyu ben İstanbul'dan aldım. Bu uyuşturucunun bir bölümünü içecektim bir bölümünü ise satacaktım. Ben doğruyu söylüyorum. Ailem mağdur durumda, iki tane çocuğum var, pişmanım. Mecburiyetten böyle bir şey yaptım. Cezaevinden çıktıktan sonra kendime yeni bir hayat kuracağım" dedi.