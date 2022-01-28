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    • 28.01.2022 12:52
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    • 28.01.2022 12:52
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    Kastamonu'da ele geçirildi! Tam 36 bin 480 adet

    Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 36 bin 480 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

    Kastamonu’da ele geçirildi! Tam 36 bin 480 adet

    Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, satışa yasaklı tütün ve tütün yan ürünlerinin çeşitli kargo firmaları aracılığıyla Kastamonu'ya getirildiği getirdiği tespit edildi.

    Konu ile ilgili inceleme başlatan ekipler, 1 şüpheli şahsa ait işyeri ve araçta arama yaptı. Aramada 36 bin 480 adet doldurulmuş makaron, 33,5 kilogram kıyılmış tütün, 15 adet 50 gramlık paketlerde pipo tütünü, 3 kilogram nargile melası, 16 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

    Operasyonda yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

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    Haberler Güncel Kastamonu'da ele geçirildi! Tam 36 bin 480 adet
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