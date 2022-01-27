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    • 27.01.2022 17:37
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    • 27.01.2022 17:57
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    Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Motosiklet ve kuryelerin yasağı kalkıyor

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yarın saat 08.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir" açıklamasında bulundu.

    Motosiklet ve kuryelerin yasağı kalkıyor!

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının yarın saat 08.00'den itibaren sona ereceğini bildirdi.



    VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
    Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular. Yarın (cuma) saat 08.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    İstanbul'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verilmiyordu.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Motosiklet ve kuryelerin yasağı kalkıyor
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