Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Motosiklet ve kuryelerin yasağı kalkıyor





VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular. Yarın (cuma) saat 08.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.