Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 27 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı





Buna göre, son 24 saatte 424 bin 164 COVID-19 testi yapıldı, 82 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 83 bin 225 oldu.



AŞINIZI ZAMANINDA OLUN

Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "BU HAVADA AŞI?" Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli" dedi.