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    • 28.01.2022 11:33
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    • 28.01.2022 11:34
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    28 Ocak Cuma Yemeksepeti ve Getir çalışıyor mu? İstanbul'da online sipariş yarın başlıyor mu? İstanbul'da motokurye yasağı bitti mi?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 23 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, motokuryelerin çalışmalarına ara vereceğini duyurmuştu. Vali Yerlikaya, "#İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır." ifadelerine yer vermişti. Bugün konuyla alakalı yeni bir duyuru geldi. Peki, İstanbul'da motokurye yasağı bitti mi? 28 Ocak Cuma Yemeksepeti ve Getir çalışıyor mu? İstanbul'da online sipariş yarın başlıyor mu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İstanbul’da motokurye yasağı bitti mi? 28 Ocak Yemeksepeti ve Getir çalışıyor mu?

    İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere trafiğe çıkış yasağı verilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konu hakkında yeni bir duyuru yayınlandı. Peki, İstanbul'da motokurye yasağı bitti mi, ne zaman bitecek? 28 Ocak Yemeksepeti ve Getir çalışıyor mu? İstanbul'da online sipariş yarın başlıyor mu? İşte merak edilenler!

    İSTANBUL'DA MOTOKURYE YASAĞI BİTTİ Mİ?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının yarın saat 08.00'de sona ereceğini açıkladı.

    SON DAKİKA: İSTANBUL'U KAR NE ZAMAN TERK EDECEK?

    Son dakika hava durumu ve Meteoroloji haberine göre İstanbul için bugün kritik gün. Hava sıcaklıkları mevsim dereceleriin 4 derece üstünde seyrediyor. Bununla beraber kar yağışı İstanbul'da bu sabah saatlerine kadar sürecek.

    CUMA MEVSİM NORMALLERİNE YAKLAŞACAK

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin dört derece altında seyrediyor. Bunun devam etmesini bekliyoruz hafta sonuna kadar ancak Cuma günü batı kesimlerden artarak mevsim normallerine yaklaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

        İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Kar yağışının gece saatlerinde tekrar başladıktan sonra bu sabah saatlerine kadar devam etmesi ve İstanbul'u kar yağışı olarak terk etmesi bekleniyor.

        Cuma günü İstanbul'da kar yağışı yok ancak önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle gece sıcaklıkları sıfırın altında olacak.

        Bu nedenle buzlanma ve don olayı riski İstanbul'da devam ediyor. İstanbul'da yarın hava sıcaklığı en düşük -3, en yüksek 4 derece olacak. En düşük nem oranı %62, en yüksek nem oranı ise %80 olacak.

        ANKARA'YA ÖNEMLİ UYARI!

        Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca hafif kar yağışları geçişi var. Gece sıcaklıkları eksi 10 derecenin altında olacak. Kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları da sıfır derecenin altında olacağından dolayı buzlanma ve don uyarısı var.

        YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Ordu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyi ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ!

        Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
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        Haberler Güncel 28 Ocak Cuma Yemeksepeti ve Getir çalışıyor mu? İstanbul'da online sipariş yarın başlıyor mu? İstanbul'da motokurye yasağı bitti mi?
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