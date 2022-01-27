28 Ocak Cuma Yemeksepeti ve Getir çalışıyor mu? İstanbul'da online sipariş yarın başlıyor mu? İstanbul'da motokurye yasağı bitti mi?

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Kar yağışının gece saatlerinde tekrar başladıktan sonra bu sabah saatlerine kadar devam etmesi ve İstanbul'u kar yağışı olarak terk etmesi bekleniyor.

Cuma günü İstanbul'da kar yağışı yok ancak önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle gece sıcaklıkları sıfırın altında olacak.

Bu nedenle buzlanma ve don olayı riski İstanbul'da devam ediyor. İstanbul'da yarın hava sıcaklığı en düşük -3, en yüksek 4 derece olacak. En düşük nem oranı %62, en yüksek nem oranı ise %80 olacak.