28 Ocak Cuma Yemeksepeti ve Getir çalışıyor mu? İstanbul'da online sipariş yarın başlıyor mu? İstanbul'da motokurye yasağı bitti mi?

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere trafiğe çıkış yasağı verilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konu hakkında yeni bir duyuru yayınlandı. Peki, İstanbul'da motokurye yasağı bitti mi, ne zaman bitecek? 28 Ocak Yemeksepeti ve Getir çalışıyor mu? İstanbul'da online sipariş yarın başlıyor mu? İşte merak edilenler!
İSTANBUL'DA MOTOKURYE YASAĞI BİTTİ Mİ?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının yarın saat 08.00'de sona ereceğini açıkladı.
SON DAKİKA: İSTANBUL'U KAR NE ZAMAN TERK EDECEK?
Son dakika hava durumu ve Meteoroloji haberine göre İstanbul için bugün kritik gün. Hava sıcaklıkları mevsim dereceleriin 4 derece üstünde seyrediyor. Bununla beraber kar yağışı İstanbul'da bu sabah saatlerine kadar sürecek.
CUMA MEVSİM NORMALLERİNE YAKLAŞACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin dört derece altında seyrediyor. Bunun devam etmesini bekliyoruz hafta sonuna kadar ancak Cuma günü batı kesimlerden artarak mevsim normallerine yaklaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.