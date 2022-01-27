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    • Güncel
    • 27.01.2022 09:14
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    • 27.01.2022 09:25
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    Başkan Erdoğan liderliğinde 2022'nin ilk MGK'sı!

    Son dakika haberi! Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün saat 15.00'te Beştepe'de yapılacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.

    Yılın ilk MGK’sı toplanıyor!

    Başkan Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak. Yılın ilk toplantısı gerçekleştirilecek. Yurt içi ve dışındaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak.

    TERÖRLE MÜCADELE
    Terörle mücadele operasyonlarındaki son durum değerlendirilecek. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları üzerinde durulacak.

    PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı atılacak adımlar ele alınacak.

    UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ
    Bölgesel gelişmeler başlığında Ukrayna-Rusya geriliminin ilk sırada yer alması bekleniyor.

        Olası bir çatışma ortamının bölgeye etkisine dair analizler yapılacak. Tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler değerlendirilecek.

        GÜNDEM BÖLGESEL GELİŞMELER
        Toplantıda ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye Rum Kesimi'nde temsilcilik açma izni vermesi de ele alınacak.

        Ayrıca Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de değerlendirilecek.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan liderliğinde 2022'nin ilk MGK'sı!
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