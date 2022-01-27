Başkan Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak. Yılın ilk toplantısı gerçekleştirilecek. Yurt içi ve dışındaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak.
Başkan Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak. Yılın ilk toplantısı gerçekleştirilecek. Yurt içi ve dışındaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak.
Olası bir çatışma ortamının bölgeye etkisine dair analizler yapılacak. Tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler değerlendirilecek.
GÜNDEM BÖLGESEL GELİŞMELER
Toplantıda ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye Rum Kesimi'nde temsilcilik açma izni vermesi de ele alınacak.
Ayrıca Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de değerlendirilecek.