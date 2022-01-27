GÜNDEM BÖLGESEL GELİŞMELER

Toplantıda ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye Rum Kesimi'nde temsilcilik açma izni vermesi de ele alınacak.

Ayrıca Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de değerlendirilecek.