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    • 28.01.2022 11:09
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    • 28.01.2022 11:09
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    Havaya, suya, toprağa cemre hangi tarihlerde düşecek? İlk cemre ne zaman düşecek 2022? Havalar ne zaman ısınacak?

    İlk cemre ne zaman düşecek 2022? Havaya, suya, toprağa cemre hangi tarihlerde düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Soğukların bitmesini ve sıcaklıkların başlamasını bekleyenler yaz mevsimini dört gözle bekliyor ve müjdeleyicisi olan cemrenin ne zaman düşeceğini öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Havaya, suya, toprağa cemre hangi tarihlerde düşecek?

    Tüm illerden vatandaşlar kar yağışını yaşarken bir yandan da sıcakların geleceği tarihi merak etmeye başladı. Sıcaklıkların artacağını simgeleyen cemre olayının gerçekleşeceği zamanları araştırır oldular. Yazın gelişini müjdeleyen ve 3 farklı tarihte sırasıyla havaya, suya, toprağa düşen cemre hangi tarihlerde olacak? İlk cemre ne zaman düşecek 2022? Havalar ne zaman ısınacak? İşte yanıtları…

    İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2022?

    İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

    İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

    Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

    CEMRE NEDİR?

    "Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

    Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.

    Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

        Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.

        Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.
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        Haberler Güncel Havaya, suya, toprağa cemre hangi tarihlerde düşecek? İlk cemre ne zaman düşecek 2022? Havalar ne zaman ısınacak?
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