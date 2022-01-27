Havaya, suya, toprağa cemre hangi tarihlerde düşecek? İlk cemre ne zaman düşecek 2022? Havalar ne zaman ısınacak?

Tüm illerden vatandaşlar kar yağışını yaşarken bir yandan da sıcakların geleceği tarihi merak etmeye başladı. Sıcaklıkların artacağını simgeleyen cemre olayının gerçekleşeceği zamanları araştırır oldular. Yazın gelişini müjdeleyen ve 3 farklı tarihte sırasıyla havaya, suya, toprağa düşen cemre hangi tarihlerde olacak? İlk cemre ne zaman düşecek 2022? Havalar ne zaman ısınacak? İşte yanıtları…