Son dakika: Başkan Erdoğan 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gidecek!

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya gideceği belirtilmişti. Kritik ziyaretin tarihi de belli oldu. Buna göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 Şubat tarihinde Ukrayna ziyaretini gerçekleştirecek.

ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan kritik Ukrayna ziyaretinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.

KREMLİN'DEN ZİYARET AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul ettiğini bildirdi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Putin'i Türkiye'ye davet ettiğine yönelik açıklamasını ve ABD'nin Rusya'nın güvenlik garantilerine yönelik verdiği yazılı yanıtı değerlendirdi.

Başkan Erdoğan'ın Putin'e yönelik davetinin, iki lider arasındaki görüşmelerde gündeme geldiğini belirten Peskov, "Hem hükümetler arası komisyonda hem de iki liderin başkanlığındaki temaslarda bir miktar duraklama vardı." dedi.

Peskov, söz konusu temas ve etkinliklere Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de ev sahipliği yapabileceğini söylediğini aktararak "Putin, Erdoğan'ın bu davetini memnuiyetle kabul etti. Kovid-19 salgını ve takvimler izin verir vermez bu davetin yerine getirileceği konusunda anlaştılar." ifadesini kullandı.