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    48 bin liralık balık! Karla kaplı İstanbul’da İmamoğlu'nun hesabını İstanbullu ödedi

    İzlanda kışı, İstanbul’u esir aldı. 16 milyonluk kentte kaos yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ise keyfe daldı! Ne tuzlama ne kar temizleme çalışması yaptı. Birbiri ardına yaşanan trafik kazaları yüzünden vatandaş Oto Sanayi’ye aktı...İstanbullu karda boğuşurken balıkçıda keyif çatan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 48 bin liralık faturayı İBB'ye kestirdiği anlaşıldı.

    48 bin liralık fish!

    İstanbul kar altındayken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott'un balıkçı Kahraman'da yemekte olduğu anlaşıldı. İmamoğlu, önceki akşam geç saatlerde "Sadece 1 saatlik mola" diye açıkladı. Ancak bu sürenin 3 saat olduğu ortaya çıktı. 4'lünün yediği yemeğin faturasının da 48 bin lira olduğu saptandı. İddiaya göre VIP misafirlere balık servisini mekan sahibi Kahraman Altun'un yaptığı öğrenildi. Faturanın da İBB adına kesilip Özel Kalem Müdürlüğü'ne gönderildiği kaydedildi. Ancak ödemenin hala yapılmadığı belirlendi.



    BALIK BAŞTAN KOKAR!
    İstanbul'da kar yağışı nedeniyle büyük kaos yaşandı. O saatlerde görevi başında olması gereken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kavak'ta balıkçıda olduğu ortaya çıktı.

    Görüntüler paylaşılınca herkes bunu yalanlamaya kalkıştı. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile yenilen bu yemekten CHP'nin bile haberinin olmadığı anlaşıldı. Hatta Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Seyit Torun'un twiti, bu buluşmadan haberlerinin olmadığını kanıtladı. 'Fotoğraf eski' diye yazdı...



        İŞTE MÖNÜ
        Tanesi 7-10 bin lira olana kalkan balığı, kalkan balığı salatası, küçük balık çeşitleri (hamsi, istavrit, barbun), çeşitli mezeler, şarap, rakı, tatlı...



        CHP'LİLER BİLE İSYAN ETTİ
        İmamoğlu'nun balıkçı buluşmasını birçok kişi eleştirince, CHP'liler hemen olayı yalanlamaya kalkıştı. Hatta balıkçıdaki kısa kollu kişiyi örnek gösterip, fotoğrafın eski olduğu iddiasını ortaya attı. Ama olayın doğru olduğu ortaya çıkınca, birçoğu sosyal medyada saklandı. CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Sayan'dan özür dileyip "Utandım" açıklaması yaptı!



        MESELE İSTANBUL DEĞİL TÜRKİYE İMİŞ!
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışılan balıkçı fotoğrafına ilişkin olarak ilginç açıklamada bulundu: Biz yaklaşık 25 gün önce böyle bir buluşma gününü netleştirmiştik. Gizli bir yemek değil bu. Gün boyu yaptığımız çalışmalardan sonra bir vakit dilimi ayırıp oraya gidip resmi buluşmayı eşlerimizle beraber yaptık. Sohbet ettik, ülkemizi konuştuk. Ülkemiz ile İngiltere ilişkileri hakkında sohbet ettik. İBB Başkanı'nın karla mücadele kadar dünya ülke temsilcileri ile kuracağı ilişki de görevidir ve sorumluluğudur...



            HABERİN VAR MI KILIÇDAROĞLU
            AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İmamoğlu'nun yaptıklarından CHP'nin haberinin olmadığını söyledi. "Olan bitene tepki gösteren vatandaşlara trol dendi. CHP'nin, belediye başkanlarının nerede olduğundan haberi yok" dedi.



            Meteoroloji, günler hatta haftalar öncesinden uyardı. İzlanda soğuğu, hafta başında İstanbul'a giriş yaptı! Kar bulutları şehrin tepesine yığıldı. Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, 16 milyon İstanbullu'yu esir aldı. Vatandaş evine gidemedi, araçları yolda kaldı. Belediye otobüsleri bile çalışmadı. Adeta bir doğal afetin yaşandığı kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise seyre daldı! Belediyecilikte tam anlamıyla sınıfta kaldı. Ne tuzlama, ne de kar temizleme araçları çalıştı. Buz pistine dönen yollarda, sayısız kaza yaşandı. Araçlarında ağır hasar oluşan sürücüler, soluğu Oto Sanayi Siteleri'nde aldı. Esnaf, işlerinin yoğunluğundan yakındı.



            SİGORTA ZARARI KARŞILAR
            İstanbul'da kar yağışı nedeniyle trafik kazaları artarken, herkes sigortada zararın nasıl karşılanacağını merak etti. TAKVİM, o soruların yanıtını verdi. Buna göre trafik sigortası kazalarda karşı tarafın zararını karşılıyor. Ancak burada teminat araç başına 50 bin, kaza başına 100 bin lirayı aşamıyor. Bu nedenle kaskonun da önemli olduğu belirtiliyor. İşte kar kazasıyla karşılaşanların merak ettiği soruların yanıtları:



                YOLLAR OTOPARKA DÖNDÜ
                Kar, tüm yolları kapattı. Bazı sürücüler, kontak kapattı. Kilometrelerce yol yürüyerek evine ulaştı. Dün, İstanbul'daki yol kenarları otoparkı aratmadı! TIR'lardan ufak otomobillere kadar çeşit çeşit araçların kimisi sahibi tarafından kazma kürekle kurtarıldı. Kimisi ise çekiciyle en yakın otoparka alındı.



                Karlı yolda bir araç benim aracıma çarptı. Zararımı kimden alacağım?
                Size çarpan aracın trafik sigortası zararı karşılar. Siz de başka bir araca zarar verirseniz trafik sigortanız karşı tarafın zararını karşılar. Ancak limiti araç başına 50, kaza başına 100 bin lira...
                Sürücü karlı yolda kayıp duvara çarparsa zararı sigorta karşılar mı?
                Trafik sigortası karşılamaz. Kasko varsa zararı buradan alırsınız.
                Karda kalırsam sigortadan yararlanabilir miyim?
                Yalnızca kasko sigortanız varsa yararlanabilirsiniz.



                TUTUNAMAYANLAR
                İstanbul, devasa bir buz pistine döndü! Sabah işe gitmek için evden çıkanlar dengesini kaybedip düştü.
                İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hizmet yerine keyfe daldı! 16 milyonluk megakentte, adeta kaos yaşandı. Yetersiz tuzlama nedeniyle yollar buz pistini aratmadı. Dün sabah işine gitmek için evden çıkan vatandaşlar, buzdan adım bile atamadı!



                    Maltepe'de işe gitmek isteyenler, demirlere tutunarak ilerledi.



                    İŞ VATANDAŞA DÜŞTÜ
                    Belediye çalışmayınca, vatandaş küreği kaptı. Evinin ve dükkanının önündeki karları temizlemeye başladı.



                    İETT İPTAL
                    İBB, toplu taşımada da hizmet dışı kaldı! İstanbullular, işine evine gitmek için otobüs bulamadı...

                    BARIŞ SAVAŞ

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                    Haberler Güncel 48 bin liralık balık! Karla kaplı İstanbul’da İmamoğlu'nun hesabını İstanbullu ödedi
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