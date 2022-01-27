48 bin liralık balık! Karla kaplı İstanbul’da İmamoğlu'nun hesabını İstanbullu ödedi

İstanbul kar altındayken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott'un balıkçı Kahraman'da yemekte olduğu anlaşıldı. İmamoğlu, önceki akşam geç saatlerde "Sadece 1 saatlik mola" diye açıkladı. Ancak bu sürenin 3 saat olduğu ortaya çıktı. 4'lünün yediği yemeğin faturasının da 48 bin lira olduğu saptandı. İddiaya göre VIP misafirlere balık servisini mekan sahibi Kahraman Altun'un yaptığı öğrenildi. Faturanın da İBB adına kesilip Özel Kalem Müdürlüğü'ne gönderildiği kaydedildi. Ancak ödemenin hala yapılmadığı belirlendi.
BALIK BAŞTAN KOKAR!
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle büyük kaos yaşandı. O saatlerde görevi başında olması gereken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kavak'ta balıkçıda olduğu ortaya çıktı.
Görüntüler paylaşılınca herkes bunu yalanlamaya kalkıştı. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile yenilen bu yemekten CHP'nin bile haberinin olmadığı anlaşıldı. Hatta Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Seyit Torun'un twiti, bu buluşmadan haberlerinin olmadığını kanıtladı. 'Fotoğraf eski' diye yazdı...