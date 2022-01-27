48 bin liralık balık! Karla kaplı İstanbul’da İmamoğlu'nun hesabını İstanbullu ödedi





SİGORTA ZARARI KARŞILAR

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle trafik kazaları artarken, herkes sigortada zararın nasıl karşılanacağını merak etti. TAKVİM, o soruların yanıtını verdi. Buna göre trafik sigortası kazalarda karşı tarafın zararını karşılıyor. Ancak burada teminat araç başına 50 bin, kaza başına 100 bin lirayı aşamıyor. Bu nedenle kaskonun da önemli olduğu belirtiliyor. İşte kar kazasıyla karşılaşanların merak ettiği soruların yanıtları: