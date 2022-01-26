Son dakika: Diyarbakır'da terör paylaşımlarının ardından DBP il binasına operasyon! Dikkat çeken Semra Güzel detayı

Diyarbakır'da DBP il binasında çeşitli tarihlerde sosyal medyada HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu bir grubun terörist başı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulunduğu fotoğraflar ortaya çıktı.