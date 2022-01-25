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    • 25.01.2022 16:54
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    • 25.01.2022 16:59
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    Son dakika: HDP milletvekillerine ait 10 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis’e ulaştı.

    Terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı olan HDP milletvekillerine ait 10 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis’e ulaştı.

    HDPKK’lılara dokunma zamanı! 10 yeni dosya

    HDP milletvekillerine ait 10 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı.

    HDP'Lİ GÜZEL HAKKINDA HAZIRLANAN YENİ FEZLEKE KARMA KOMİSYON'A SEVK EDİLDİ
    Öte yandan "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyasını ele almak için Hazırlık Komisyonu oluşturulan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yeni bir Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığına ulaştı.

    Hazırlanan yeni fezleke, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

    HDP'li Güzel hakkında hazırlanan yeni fezlekenin, daha önce oluşturulan Hazırlık Komisyonu'na dahil edilmeyeceği, bu dosyanın ayrıca görüşüleceği bildirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: HDP milletvekillerine ait 10 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis’e ulaştı.
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