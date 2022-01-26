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    • 26.01.2022 10:59
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    26 Ocak Çarşamba özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tatil mi? Bugün İstanbul'da kreşler, ana okulları açık mı?

    26 Ocak Çarşamba özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tatil mi? Bugün İstanbul'da kreşler, ana okulları açık mı? soruları veliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle tedbirler alındı. Vali Ali Yerlikaya da tedbir kararlarını tek tek açıkladı. İşte bugün tatil edilen yerler...

    26 Ocak Çarşamba özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tatil mi?

    Meteoroloji'den yapılan kar yağışı uyarıları sonrası başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde hayat durma noktasına geldi. Hayatı olumsuz etkileyen hava şartları nedeniyle Valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. İstanbul dahil pek çok şehirde kamuya idari izin verildi. Üniversiteler tatil edildi. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve anaokullarının durumu merak ediliyor. Peki 26 Ocak Çarşamba özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tatil mi? Bugün İstanbul'da kreşler, ana okulları açık mı? İşte yanıtları...

    26 OCAK ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ TATİL Mİ?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından 26 Ocak için alınan kararları duyurdu. 'Kış Tedbirleri Genelgesi' ile kararları tek tek sıraladı. Buna göre memurlar, işçi ve personeller bugün idari izinli sayılacak. Tedbir amacı ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de 26-27 ve 28 Ocak tarihlerinde kapalı olacak.

    ANAOKULU VE KREŞLER TATİL Mİ?

    İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı anaokulu ve kreşler tatil edildi. Ancak bazı özel anaokulu ve kreşlerde eğitim devam edebilir. Veliler okulu arayarak detaylı bilgi edinebilir.

    KISITLAMA KALDIRILDI

    Yerlikaya sosyal medya hesabındaki paylaşımında, ''Değerli İstanbullular,

    Kırmızı ünlem işareti simgesiTrakya ve
    Kırmızı ünlem işareti simgesiAnadolu istikametlerinden
    İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır. ''     ifadelerini kullandı.

        AVM'LERİN DURUMU

        Alışveriş merkezlerinin de akşam saa 18:00'da kapatılması önerisinde bulunuldu.

        BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

        26 Ocak Çarşamba günü firmalar çalışmalarını sürdürecek. Ancak kar yağışı sebebiyle aksamalar yaşanabilir. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için ise kargo firmalarının çağrı merkezlerini arayabilir, gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

        BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

        Bankalar bugün hizmet vermeye devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 6 yeni tedbir açıkladı. Vali Yerlikaya , kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verildiğini duyurdu. Zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılacak.
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        Haberler Güncel 26 Ocak Çarşamba özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tatil mi? Bugün İstanbul'da kreşler, ana okulları açık mı?
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