Meteoroloji'den yapılan kar yağışı uyarıları sonrası başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde hayat durma noktasına geldi. Hayatı olumsuz etkileyen hava şartları nedeniyle Valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. İstanbul dahil pek çok şehirde kamuya idari izin verildi. Üniversiteler tatil edildi. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve anaokullarının durumu merak ediliyor. Peki 26 Ocak Çarşamba özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tatil mi? Bugün İstanbul'da kreşler, ana okulları açık mı? İşte yanıtları...