Meteoroloji'den yapılan kar yağışı uyarıları sonrası başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde hayat durma noktasına geldi. Hayatı olumsuz etkileyen hava şartları nedeniyle Valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. İstanbul dahil pek çok şehirde kamuya idari izin verildi. Üniversiteler tatil edildi. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve anaokullarının durumu merak ediliyor. Peki 26 Ocak Çarşamba özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tatil mi? Bugün İstanbul'da kreşler, ana okulları açık mı? İşte yanıtları...
26 OCAK ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ TATİL Mİ?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından 26 Ocak için alınan kararları duyurdu. 'Kış Tedbirleri Genelgesi' ile kararları tek tek sıraladı. Buna göre memurlar, işçi ve personeller bugün idari izinli sayılacak. Tedbir amacı ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de 26-27 ve 28 Ocak tarihlerinde kapalı olacak.
ANAOKULU VE KREŞLER TATİL Mİ?
İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı anaokulu ve kreşler tatil edildi. Ancak bazı özel anaokulu ve kreşlerde eğitim devam edebilir. Veliler okulu arayarak detaylı bilgi edinebilir.
KISITLAMA KALDIRILDI
Yerlikaya sosyal medya hesabındaki paylaşımında, ''Değerli İstanbullular,
Kırmızı ünlem işareti simgesiTrakya ve
Kırmızı ünlem işareti simgesiAnadolu istikametlerinden
İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır. '' ifadelerini kullandı.