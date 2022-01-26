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    Discord çöktü mü son dakika? 26 Ocak 2022 Discord ne zaman düzelecek? Discord mesajlar yüklenemedi, Discord down hatası nasıl çözülür?

    Popüler iletişim programlarından biri olan Discord'da sorun yaşandığı dile getiriliyor. Yaşanan sorunun ardından kullanıcılar 'Discord çöktü mü?' sorusunun cevabını araştırıyorlar. Peki, Discord çöktü mü son dakika? 26 Ocak 2022 Discord ne zaman düzelecek? Discord mesajlar yüklenemedi ,discord down hatası nasıl çözülür? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Discord çöktü mü son dakika? 26 Ocak 2022 Discord ne zaman düzelecek?

    Discord kullanıcıları bağlantı sorunuyla karşılaşmaya başladı. Özellikle oyuncuların kullandığı popüler iletişim programlarından birisi olan Discord'ta bağlantı sorunu yaşayan kullanıcılar Discord çöktü mü sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 26 Ocak 2022 Discord ne zaman düzelecek? Discord mesajlar yüklenemedi ,discord down hatası nasıl çözülür? İşte detaylar!

    DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA

    Discord'a erişim problemi yaşanıyor. 'bağlantı sorunu' olarak çıkan hata ekranında programa erişim şuan için gerçekleştirilemiyor. Sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun bazı servis sağlayıcılarından kaynaklandığı gelen ilk bilgiler arasında.

    DİSCORD NEDİR, NE İŞE YARAR?

    Discord online oyun oynayan kişilerin ekip arkadaşlarıyla ya da rakipleriyle iletişim kurmak için sağladığı toplu görüşme platformu olarak biliniyordu. Pandemi süreciyle birlikte Discord'un kullanımı geniş kitlelere yayılmaya başlandı. Skype ve TeamSpeak gibi uygulamalara alternatif olan Discord kısa sürede oldukça fazla kullanıcı sayısına ulaştı.

    Discord kısaca içerisinde kanalların olduğu ister görüntülü, ister yazılı, ister sesli bir mesajlaşma uygulaması olarak adlandırılabilir. Aynı WhatsApp grupları gibi Discord içerisinde de ses kanalları bulunur. Bu kanallarda adminler yani yöneticiler tüm yetkilere sahiptir.

        DİSCORD NASIL KULLANILIR, GÜVENİLİR Mİ?

        Discord'u masaüstünden uygulama olarak indirebilir, telefonunuza mobil uygulama olarak indirebilir ya da hiç indirme yapmadan "discord.com" adresinden giriş yaparak kullanabilirsiniz.

        Kullanımı oldukça basit olan bu uygulamada kanal içerisinde yazılanlara dışarıdan erişim bulunmaz. Bu nedenle güvenilir olarak kabul edilen bu uygulama uzun süredir online oyuncular tarafından kullanılsa da pandemi süreciyle beraber daha geniş kitlelere yayıldı.

        Kullanımda baş-konuş özelliği, mikrofon ve hoparlör susturma özelliği, kamera açma ve kapama, arkadaş ekleme, görüntülü ve sesli arama, ekran paylaşma gibi birçok alternatif bulunuyor.

        Discord'tan bahseden kişiler kısaltma olarak "dc" tabirini kullanabilirler. Uygulama ücretsiz olması nedeniyle de birçok kullanıcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Uygulamayı kullanmak için mail adresi ile beraber bir kullanıcı adı ve şifre oluşturmak yeterli.
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        Haberler Güncel Discord çöktü mü son dakika? 26 Ocak 2022 Discord ne zaman düzelecek? Discord mesajlar yüklenemedi, Discord down hatası nasıl çözülür?
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