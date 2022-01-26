Discord çöktü mü son dakika? 26 Ocak 2022 Discord ne zaman düzelecek? Discord mesajlar yüklenemedi, Discord down hatası nasıl çözülür?

DİSCORD NEDİR, NE İŞE YARAR?

Discord online oyun oynayan kişilerin ekip arkadaşlarıyla ya da rakipleriyle iletişim kurmak için sağladığı toplu görüşme platformu olarak biliniyordu. Pandemi süreciyle birlikte Discord'un kullanımı geniş kitlelere yayılmaya başlandı. Skype ve TeamSpeak gibi uygulamalara alternatif olan Discord kısa sürede oldukça fazla kullanıcı sayısına ulaştı.

Discord kısaca içerisinde kanalların olduğu ister görüntülü, ister yazılı, ister sesli bir mesajlaşma uygulaması olarak adlandırılabilir. Aynı WhatsApp grupları gibi Discord içerisinde de ses kanalları bulunur. Bu kanallarda adminler yani yöneticiler tüm yetkilere sahiptir.