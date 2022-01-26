İstanbul-Ankara Otoyolu Bolu Dağı Geçidi ulaşıma kapatıldı







Buna göre, İstanbul-Ankara Otoyolu Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesi'nde İstanbul yönü geçici olarak ulaşıma kapatıldı.





Bölgede sol şeritte biriken karın temizlenerek yolun genişletilmesi ve ulaşımın daha güvenli akışı sağlanacak. Bu süreçte trafik akışı Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılarak sürdürülüyor.