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    • 26.01.2022 14:33
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    İstanbul-Ankara Otoyolu Bolu Dağı Geçidi ulaşıma kapatıldı

    Son dakika haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul-Ankara Otoyolu Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesi'nde İstanbul yönünün geçici olarak ulaşıma kapatıldığını bildirdi. Öte yandan yurdun birçok bölgesinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma trafikte aksamalara yol açıyor. İşte ulaşıma kapatılan ve açılan yollar.

    AJANSLAR
    Bolu Dağı Geçidi ulaşıma kapatıldı!

    Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul-Ankara Otoyolu Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesi'nde İstanbul yönünün geçici olarak ulaşıma kapatıldığını bildirdi.


    KGM'den yapılan açıklamada, saat 13.45 itibarıyla önemli kara yolu güzergahlarında güncel yol durumuna ilişkin bilgi verildi.




    Buna göre, İstanbul-Ankara Otoyolu Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesi'nde İstanbul yönü geçici olarak ulaşıma kapatıldı.



    Bölgede sol şeritte biriken karın temizlenerek yolun genişletilmesi ve ulaşımın daha güvenli akışı sağlanacak. Bu süreçte trafik akışı Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılarak sürdürülüyor.

    İstanbul'a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırıldı. Kuzey Marmara ve Tem otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Osmaniye-Antep arası çift yönlü ulaşıma açılırken, Seydişehir-Akseki yolunda da ulaşım sağlandı.

        Kağızman-Ağrı, Taşkent-Sarıveliler, Sivas-Kangal, Divriği-Arapgir, Kangal-Alacahan-Hekimhan ve Erzincan-Erzurum yolu ulaşıma, Sivas- Kangal- Gürün yolu da TIR trafiğine kapatıldı.

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        Türkiye’de istihbaratçı olarak çalışmış
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