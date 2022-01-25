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    • Güncel
    • 25.01.2022 19:41
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    • 25.01.2022 19:51
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 418 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 341 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 341 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

    Günlük veriler değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Temizlik, aşı dışında, Covid-19'la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu "istemsiz" hareketten de kaçınalım. Omicron'a karşı daha dikkatli olmak zorundayız." dedi.

    24 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

    23 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                15 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                14 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                13 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                12 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    11 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    10 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    9 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

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                            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu
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