Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 341 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.
Günlük veriler değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Temizlik, aşı dışında, Covid-19'la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu "istemsiz" hareketten de kaçınalım. Omicron'a karşı daha dikkatli olmak zorundayız." dedi.
24 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
23 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU