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    • 25.01.2022 17:32
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    İstanbul canlı trafik haritası! 25 Ocak Salı İstanbul yol durumu: Hangi yollar açık, hangi yollar kapalı? KGM son dakika köprüler açık mı?

    İstanbul yol durumu hakkında aramalar akşam saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. Türkiye adeta karakırışın etkisi altında. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Yola çıkacak sürücüler canlı trafik haritasını arama motorlarında sorguluyor. Peki, İstanbul'da hangi yollar açık, hangi yollar kapalı? İşte 25 Ocak Salı İstanbul anlık yol durumu!

    takvim.com.tr
    İstanbul canlı trafik haritası! Hangi yollar açık, hangi yollar kapalı?

    Tüm yurdu etkisi altına alan olumsuz hava durumu şartları yol durumu hakkında akıllarda soru işareti bıraktı. Trafiğiyle sık sık konuşulan İstanbul'da bugün yol durumu nasıl? Hangi yollar açık, hangi yollar kapalı? KGM son dakika köprüler açık mı? İşte merak edilenler!

    Türkiye karakışın etkisi altıda. Çok sayıda kentte yoğun kar yağışı şiddetli bir şekilde etkisini gösterirken, İstanbul'da hayat adeta felç oldu.

    Özellikle TEM Otoyolu'nu etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle 24 saat boyunca binlerce araç yolda kaldı.

    Dün kamu kurumlarında mesainin sona erdiği 15.30'da başlayan trafik başta TEM'de olmak üzere birçok noktada kesintiye uğradı. Karayolları Genel Müdürlüğü ağı içerisindeki kapanan yollar ise bugün saat 16.00'a doğru tamamen açıldı.

    İSTANBUL CANLI TRAFİK DURUMU!

    ÇOK SAYIDA KİŞİ MAHSUR KALDI

    Dün yaşanan tabloda çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı. Özellikle Arnavutköy, Hadımköy ve Mahmutbey Gişeleri bölgesinde çekilen görüntüler şaşkına çevirdi.

    Mahsur kalan vatandaşlar tuzlama ve yol açma çalışmalarının eksikliğine dikkat çekerek isyan etti.

        HARİTADA ÇARPICI AYRINTI

        Öte yandan İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'nda ise TEM'de ve bağlantı yollarındaki tıkanıklık da ortaya çıktı. Haritada yüzde 31 olan yoğunlukta tek kırmızı alanların da bu bölgeler olduğu görüldü. Yolların açılmasıyla da bu bölgelerdeki tıkanıklık sona erdi.

        BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da karayolları ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır" açıklamasında bulundu.

        İSTANBUL'A GİRİŞ YASAĞI KALKTI

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, "Değerli İstanbullular, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.
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        İstanbul’da dakika dakika son durum
        Haberler Güncel İstanbul canlı trafik haritası! 25 Ocak Salı İstanbul yol durumu: Hangi yollar açık, hangi yollar kapalı? KGM son dakika köprüler açık mı?
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