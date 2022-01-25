İstanbul canlı trafik haritası! 25 Ocak Salı İstanbul yol durumu: Hangi yollar açık, hangi yollar kapalı? KGM son dakika köprüler açık mı?

HARİTADA ÇARPICI AYRINTI

Öte yandan İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'nda ise TEM'de ve bağlantı yollarındaki tıkanıklık da ortaya çıktı. Haritada yüzde 31 olan yoğunlukta tek kırmızı alanların da bu bölgeler olduğu görüldü. Yolların açılmasıyla da bu bölgelerdeki tıkanıklık sona erdi.