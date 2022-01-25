İstanbul canlı trafik haritası! 25 Ocak Salı İstanbul yol durumu: Hangi yollar açık, hangi yollar kapalı? KGM son dakika köprüler açık mı?

Tüm yurdu etkisi altına alan olumsuz hava durumu şartları yol durumu hakkında akıllarda soru işareti bıraktı. Trafiğiyle sık sık konuşulan İstanbul'da bugün yol durumu nasıl? Hangi yollar açık, hangi yollar kapalı? KGM son dakika köprüler açık mı? İşte merak edilenler!
Türkiye karakışın etkisi altıda. Çok sayıda kentte yoğun kar yağışı şiddetli bir şekilde etkisini gösterirken, İstanbul'da hayat adeta felç oldu.
Özellikle TEM Otoyolu'nu etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle 24 saat boyunca binlerce araç yolda kaldı.
Dün kamu kurumlarında mesainin sona erdiği 15.30'da başlayan trafik başta TEM'de olmak üzere birçok noktada kesintiye uğradı. Karayolları Genel Müdürlüğü ağı içerisindeki kapanan yollar ise bugün saat 16.00'a doğru tamamen açıldı.
İSTANBUL CANLI TRAFİK DURUMU!
ÇOK SAYIDA KİŞİ MAHSUR KALDI
Dün yaşanan tabloda çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı. Özellikle Arnavutköy, Hadımköy ve Mahmutbey Gişeleri bölgesinde çekilen görüntüler şaşkına çevirdi.
Mahsur kalan vatandaşlar tuzlama ve yol açma çalışmalarının eksikliğine dikkat çekerek isyan etti.