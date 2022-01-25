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    • 25.01.2022 17:45
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    • 25.01.2022 17:45
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    İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle hakim ve savcılar 2 gün idari izin

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarına idari izin haberleri de peş peşe geldi. Hakimler ve Savcılar Kurulu, hakim ve Cumhuriyet savcılarının salı ve çarşamba günleri idari izinli sayılacağını duyurdu.

    Hakim ve savcılar 2 gün idari izin

    Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca, İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle hakim ve Cumhuriyet savcılarının salı ve çarşamba günleri idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.



    Adalet Bakanlığı, HSK'nın duyurusunu Twitter hesabından paylaştı.



    Duyuruda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; İstanbul'da görev yapmakta olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının salı ve çarşamba günlerinde 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına ve yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verilmiştir" denildi.

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    Haberler Güncel İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle hakim ve savcılar 2 gün idari izin
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