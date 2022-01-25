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    • Güncel
    • 25.01.2022 13:17
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    • 25.01.2022 13:17
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    İstanbul'da metro seferlerinde yoğun kar nedeniyle saat değişikliği!

    Son dakika haberi... Megakent İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle metro seferlerinin dün olduğu gibi bugün de saat 02.00'ye kadar uzatılmasına karar verildi.

    Metro kullanacaklar dikkat! Saat değişti

    İstanbul'daki metro seferleriyle ilgili alınan son dakika kararı paylaşıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır. Saat 00.00 itibarıyla M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda 30 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir." denildi.

    Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kar yağışıyla ilgili son durumu paylaştı. Kar yağışının bugün saat 18.00'den sonra da devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen İmamoğlu, "O bakımdan yapılan bütün uyarılara, açıklamalara bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uymasını istiyoruz. Sayın Valimizin açıklamaları var, halkımızın dikkatine sunduğu. Bunların da önemli olduğunu ifade edelim." açıklamasını yaptı.

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