ATA AÖF (aofatauni) Instagram hesabı hacklendi mi? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi Instagram sayfası haclendi mi?

FAKÜLTEDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, "Fakültemize ait http://instagram.com/aofatauni/ sayfası hacklenmiştir. İkinci bir duyuruya kadar bu sayfaya itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

ATA AÖF Güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı, ATA AÖF bütünleme sınavı gündeme geldi. Erzurum Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavları tarihleri belirlendi.