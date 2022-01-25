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    • 25.01.2022 16:40
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    • 25.01.2022 16:49
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    ATA AÖF (aofatauni) Instagram hesabı hacklendi mi? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi Instagram sayfası haclendi mi?

    Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi Instagram hesabı hakkında araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler yapılan paylaşımların ardından ATA AÖF resmi instagram hesabının haclenip haclenmediğini sorgulamaya başladı. Konuyla alakalı fakülte tarafından resmi açıklama yapıldı. Peki, ATA AÖF (aofatauni) hesabı hacklendi mi? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi Instagram hesabı haclendi mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ATA AÖF aofatauni Instagram hesabı hacklendi mi? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi Instagram sayfası haclendi mi?

    ATA AÖF öğrencileri fakültenin resmi instagram hesabından yapılan paylaşımların ardından hacklenip hacklenmediğini merak edip araştırıyor. Konuyla ilgili fakülte tarafından açıklama geldi. Peki, ATA AÖF (aofatauni) Instagram hesabı hacklendi mi? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi Instagram sayfası haclendi mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

    FAKÜLTEDEN AÇIKLAMA GELDİ!

    Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, "Fakültemize ait http://instagram.com/aofatauni/ sayfası hacklenmiştir. İkinci bir duyuruya kadar bu sayfaya itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

    ATA AÖF Güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı, ATA AÖF bütünleme sınavı gündeme geldi. Erzurum Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavları tarihleri belirlendi.

    ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI

    Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, bütünleme sınavına girecek öğrenciler için ATA AÖF bütünleme sınavı tarihlerini duyurdu. İşte 2022 ATA AÖF bütünleme sınavları tarihleri ve ATA AÖF bütünleme sınavları için sınav yerleri belli oldu mu sorusunun cevabı

        ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ

        Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yayınlanan duyuruda ATA AÖF Bütünleme Sınavı tarihleri 05-06 Şubat 2022 olarak açıklandı.

        ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        ATA AÖF bütünleme sınavları, sınav merkezlerinde 3 oturum şeklinde yüz yüze olarak yapılacak. ATA AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.
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        Haberler Güncel ATA AÖF (aofatauni) Instagram hesabı hacklendi mi? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi Instagram sayfası haclendi mi?
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