ATA AÖF öğrencileri fakültenin resmi instagram hesabından yapılan paylaşımların ardından hacklenip hacklenmediğini merak edip araştırıyor. Konuyla ilgili fakülte tarafından açıklama geldi. Peki, ATA AÖF (aofatauni) Instagram hesabı hacklendi mi? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi Instagram sayfası haclendi mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...
FAKÜLTEDEN AÇIKLAMA GELDİ!
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, "Fakültemize ait http://instagram.com/aofatauni/ sayfası hacklenmiştir. İkinci bir duyuruya kadar bu sayfaya itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.
ATA AÖF Güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı, ATA AÖF bütünleme sınavı gündeme geldi. Erzurum Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavları tarihleri belirlendi.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, bütünleme sınavına girecek öğrenciler için ATA AÖF bütünleme sınavı tarihlerini duyurdu. İşte 2022 ATA AÖF bütünleme sınavları tarihleri ve ATA AÖF bütünleme sınavları için sınav yerleri belli oldu mu sorusunun cevabı