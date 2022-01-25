25 Ocak son dakika otogarlarda son durum: Şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi oldu, durduruldu mu? Şehirlerarası seyahat yasaklandı mı?

Kar geldi bir çok şehirde hayat neredeyse durdu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama ile olası durumlara karşı görevli dışındaki özel araçların trafiğe çıkmalarına kısa bir süreliğine yasak getirildi. Otogarlardan otobüslerle başka şehirlere gitmek için bileti olanlar 25 Ocak için otogarların son durumunu merak ediyor. Peki Şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi oldu, durduruldu mu? Şehirlerarası seyahat yasaklandı mı? İşte konuya ilişkin son dakika açıklamalar...
ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU, DURDURULDU MU?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında tüm otogar çıkışlarının durdurulduğunu duyurdu. Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şöyle;
''Kıymetli Hemşehrilerim;
İlimizde #Esenler, #Harem ve
tüm cep otogarlardaki çıkışlar;
Çalar saat yarın (26 Ocak 2022, ÇARŞAMBA) 09.00'a kadar durdurulmuştur.''
OTOBÜS, MARMARAY, METRO, METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 25 Ocak Salı günü saat 13.00'e kadar İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkmasına müsade edilmeyeceğini açıkladı.
İstanbullar ise gözlerini Marmaray, metrobüs ve metro hatlarına çevirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre İstanbul'da dün AVM'ler 19.30'a kapandı, uçuşlar iptal edildi ve Trakya'dan İstanbul'a araç girişleri engellendi. Dün akşam yayınlanan açıklamayla İstanbul içi ulaşımda kullanılan Marmaray, Metro ve metrobüs sefer saatlerinin gece 2'ye kadar uzatıldığı söylendi.
TCDD-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Twitter adresi üzerinden paylaştığı Tweet ile İstanbul'da marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz devam ettiğini duyurdu.
İstanbul'da 25 Ocak Salı günü metro, metrobüs ve marmaray seferleriyle ilgili bir kısıtlama bulunmuyor.