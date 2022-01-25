25 Ocak son dakika otogarlarda son durum: Şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi oldu, durduruldu mu? Şehirlerarası seyahat yasaklandı mı?

AVM'LER BUGÜN AÇIK MI?

AVM'lerin bugün kapalı olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 24 Ocak'ta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, 'Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla; 19.30'da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. 25 Ocak için ise henüz bir açıklama yapılmadı.