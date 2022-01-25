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    • 25.01.2022 12:06
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    Ekrem İmamoğlu'na 2 kere oy veren vatandaş defalarca beddua okudu: İmamoğlu sana verdiğim oylar zehir zıkkım olsun

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadele edemeyince İstanbullu yollarda esir kaldı. Çaresiz on binlerce vatandaş yollarda mahsurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balık restoranına gitmesi infial uyandırdı. İmamoğlu'na 2 kere oy verdiğini söyleyen bir vatandaş kar nedeniyle tıkanan yolu kayda alarak, "İmamoğlu sana verdiğim oylar zehir zıkkım olsun" dedi. A Haber canlı yayınına çıkan bir başka afetzede de, "AK Parti zamanında bunların hiç biri yoktu" ifadelerini kullandı.

    İmamoğlu’na 2 kere oy veren vatandaş beddua okudu

    İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar sebebiyle vatandaşlar saatlerce yollarda kaldı. CHP'li İBB'nin kara karşı etkisiz kalması nedeniyle vatandaşlar adeta işkence çekti.

    İMAMOĞLU'NA 2 KEZ OY VEREN VATANDAŞ: SENİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM

    Yolda mahsur kalan çaresiz vatandaş tıkanan yolu çekerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na beddua okudu. Bodrum'dan gelerek 2 kez İmamoğlu'na oy verdiğini belirten talihsiz adamın sert tepkisi dikkat çekti.

    İşte o tepki:

    "İmamoğlu sana verdiğim oylar zehir zıkkım olsun. Ben 2 sefer Bodrum'dan İstanbul'a geldim oy kullanmak için sana zehir zıkkım olsun. Gövde gösterisi yapıyorsunuz karın olmadığı zaman kar olduğu zaman bir aracın yok. Hala 8 saattir aynı yerimdeyim. Seni Allah'a havale ediyorum. Zehir zıkkım olsun verdiğim oylar."

    BİR BAŞKA VATANDAŞ: AK PARTİ ZAMANINDA BUNLARIN HİÇ BİRİ YOKTU

    A Haber canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir başka vatandaş ise, "AK Parti zamanında bunların hiç biri yoktu. Şimdi eleştiriyorlar ama gelsin İmamoğlu da bizim karnımızı doyursun 16 saattir bir ekmek yemedim daha." dedi.

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    İmamoğlu’na 2 kere oy veren vatandaş beddua okudu
    Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'na 2 kere oy veren vatandaş defalarca beddua okudu: İmamoğlu sana verdiğim oylar zehir zıkkım olsun
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