Ekrem İmamoğlu'na 2 kere oy veren vatandaş defalarca beddua okudu: İmamoğlu sana verdiğim oylar zehir zıkkım olsun

Yolda mahsur kalan çaresiz vatandaş tıkanan yolu çekerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na beddua okudu. Bodrum'dan gelerek 2 kez İmamoğlu'na oy verdiğini belirten talihsiz adamın sert tepkisi dikkat çekti.
İşte o tepki:
"İmamoğlu sana verdiğim oylar zehir zıkkım olsun. Ben 2 sefer Bodrum'dan İstanbul'a geldim oy kullanmak için sana zehir zıkkım olsun. Gövde gösterisi yapıyorsunuz karın olmadığı zaman kar olduğu zaman bir aracın yok. Hala 8 saattir aynı yerimdeyim. Seni Allah'a havale ediyorum. Zehir zıkkım olsun verdiğim oylar."
BİR BAŞKA VATANDAŞ: AK PARTİ ZAMANINDA BUNLARIN HİÇ BİRİ YOKTU
A Haber canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir başka vatandaş ise, "AK Parti zamanında bunların hiç biri yoktu. Şimdi eleştiriyorlar ama gelsin İmamoğlu da bizim karnımızı doyursun 16 saattir bir ekmek yemedim daha." dedi.