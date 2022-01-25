Ekrem İmamoğlu'na 2 kere oy veren vatandaş defalarca beddua okudu: İmamoğlu sana verdiğim oylar zehir zıkkım olsun

A Haber canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir başka vatandaş ise, "AK Parti zamanında bunların hiç biri yoktu. Şimdi eleştiriyorlar ama gelsin İmamoğlu da bizim karnımızı doyursun 16 saattir bir ekmek yemedim daha." dedi.

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