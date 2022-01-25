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    • 25.01.2022 09:15
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    Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı İstanbul'da PTT ve kargolar çalışıyor mu? Çalışma saatleri...

    İstanbul'da bir süredir etkisini gösteren kar yağışının dün akşam yoğunlaşmasıyla birlikte bazı olumsuzluklar yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan bu gelişmelerin hemen sonrasında kargo şubelerinde işi olanlar ya da kargo bekleyenler şubelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı İstanbul'da PTT ve kargolar çalışıyor mu? İşte çalışma saatlerine dair bilgi...

    Bugün kargolar açık mı?

    İstanbul'da dün akşam etkisini gösteren kar yağışı hayatı felç etti. Kar yağışının giderek artmasıyla birlikte hava, deniz ve kara ulaşımında da çeşitli aksaklıklar görülüyor. Bu kapsamda İstanbul Valiliği'nden açıklamalar peş peşe geliyor. Peki, bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı İstanbul'da PTT ve kargolar çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...

    BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

    Kargo şirketlerinin bugün çalışmayacağına dair bir açıklama gelmedi. Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklamada, saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceğini duyuruldu.

    PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    Hafta içi: 08:30- 17:30

    BEKLENEN KAR İSTANBUL'U ESİR ALDI

    İstanbul'da dün etkisini artıran kar yağışı nedeniyle binlerce insan evlerine ulaşamayarak otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildi.

    İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı, dün öğleden sonra da kentin batı ve kuzey ilçelerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kenti adeta esir aldı.

    Kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle pek çok yol ulaşıma kapandı. Mesai saatinin bitimiyle evlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, kara yoluyla ulaşımın durma noktasına geldiği kentte metro ve metrobüs duraklarına akın edince, buralarda izdiham yaşandı. Bazı metrobüs duraklarında, üst geçitlerde adım atacak yer kalmadı. Kar yağışı nedeniyle bazı tramvay seferleri iptal edildi.

        Trafiğin durduğu noktalarda pek çok kişi araçlarında mahsur kaldı. Trafiğin durduğu ana hatlarda, binlerce İstanbullu, yoğun kar yağışının altında araçlarında yardım bekledi.

        Gece boyunca kar yağışının en yoğun olduğu yerlerde ilçe belediye ekipleri ve bazı sivil toplum kuruluşları, yolda kalan araçlardaki vatandaşlara, çay, çorba, su ve yiyecek dağıttı. Birçok vatandaş aracını yol kenarlarına bırakarak yaya olarak evlerinin yolunu tuttu.

        Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören-Odayeri arasında araçlarında mahsur kalanların yardımına ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti. Mahsur kalan vatandaşlar bölgeden jandarmaya ait araçlarla tahliye edildi.
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        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
        Haberler Güncel Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı İstanbul'da PTT ve kargolar çalışıyor mu? Çalışma saatleri...
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