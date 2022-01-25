Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı İstanbul'da PTT ve kargolar çalışıyor mu? Çalışma saatleri...

İstanbul'da dün akşam etkisini gösteren kar yağışı hayatı felç etti. Kar yağışının giderek artmasıyla birlikte hava, deniz ve kara ulaşımında da çeşitli aksaklıklar görülüyor. Bu kapsamda İstanbul Valiliği'nden açıklamalar peş peşe geliyor. Peki, bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı İstanbul'da PTT ve kargolar çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...
BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Kargo şirketlerinin bugün çalışmayacağına dair bir açıklama gelmedi. Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklamada, saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceğini duyuruldu.
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta içi: 08:30- 17:30
BEKLENEN KAR İSTANBUL'U ESİR ALDI
İstanbul'da dün etkisini artıran kar yağışı nedeniyle binlerce insan evlerine ulaşamayarak otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildi.
İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı, dün öğleden sonra da kentin batı ve kuzey ilçelerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kenti adeta esir aldı.
Kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle pek çok yol ulaşıma kapandı. Mesai saatinin bitimiyle evlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, kara yoluyla ulaşımın durma noktasına geldiği kentte metro ve metrobüs duraklarına akın edince, buralarda izdiham yaşandı. Bazı metrobüs duraklarında, üst geçitlerde adım atacak yer kalmadı. Kar yağışı nedeniyle bazı tramvay seferleri iptal edildi.