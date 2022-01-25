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    • 26.01.2022 16:06
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    Yarın hakim ve savcılar izinli mi? 27 Ocak Perşembe adliyeler tatil mi, kapalı mı? Duruşmalar, mahkemeler ertelendi mi?

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarına idari izin haberleri de peş peşe geldi. Hakimler ve Savcılar Kurulu, hakim ve Cumhuriyet savcılarının idari izinli sayılacağını duyurdu. Peki, 26 Ocak Çarşamba adliyeler tatil mi, kapalı mı? Yarın hakim ve savcılar izinli mi? Duruşmalar, mahkemeler ertelendi mi? İşte cevabı...

    takvim.com.tr
    Adliyeler tatil mi, duruşmalar ertelendi mi? Yarın 26 Ocak adliyeler açık mı, hakim ve savcılar idari izinli mi?

    İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni tedbirler açıklanmaya devam ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz kış şartları nedeniyle alınan yeni tedbirleri duyurdu. Öte yandan Adalet Bakanlığı, HSK'nın hakimler ve savcılar hakkında yayınladığı duyurusunu Twitter hesabından paylaştı. Peki, 26 Ocak Çarşamba adliyeler tatil mi, kapalı mı? Yarın hakim ve savcılar izinli mi? Duruşmalar, mahkemeler ertelendi mi? İşte detaylar!

    Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca, İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle hakim ve Cumhuriyet savcılarının salı ve çarşamba günleri idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.


    Adalet Bakanlığı, HSK'nın duyurusunu Twitter hesabından paylaştı. Duyuruda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; İstanbul'da görev yapmakta olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının salı ve çarşamba günlerinde 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına ve yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verilmiştir" denildi.

        DURUŞMALAR ERTELENDİ Mİ?

        Yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verildi.

        YENİ TEDBİRLER!

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz kış şartları nedeniyle alınan yeni tedbirleri duyurdu.

        İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları değerlendirildi. Toplantıda alınan kararlar şu şekilde:

        1- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

        2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

        3- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

        4- İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

        5- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

        6- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir.
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        Haberler Güncel Yarın hakim ve savcılar izinli mi? 27 Ocak Perşembe adliyeler tatil mi, kapalı mı? Duruşmalar, mahkemeler ertelendi mi?
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