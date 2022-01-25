Yarın hakim ve savcılar izinli mi? 27 Ocak Perşembe adliyeler tatil mi, kapalı mı? Duruşmalar, mahkemeler ertelendi mi?

İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni tedbirler açıklanmaya devam ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz kış şartları nedeniyle alınan yeni tedbirleri duyurdu. Öte yandan Adalet Bakanlığı, HSK'nın hakimler ve savcılar hakkında yayınladığı duyurusunu Twitter hesabından paylaştı. Peki, 26 Ocak Çarşamba adliyeler tatil mi, kapalı mı? Yarın hakim ve savcılar izinli mi? Duruşmalar, mahkemeler ertelendi mi? İşte detaylar!
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca, İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle hakim ve Cumhuriyet savcılarının salı ve çarşamba günleri idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.
Adalet Bakanlığı, HSK'nın duyurusunu Twitter hesabından paylaştı. Duyuruda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; İstanbul'da görev yapmakta olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının salı ve çarşamba günlerinde 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına ve yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verilmiştir" denildi.