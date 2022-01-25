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    • 25.01.2022 10:58
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    İBB’nin ihmali İtalyan turistin kaza yapmasına neden oldu! Donma tehlikesi yaşayan turisti Tuzla Belediyesi ekipleri kurtardı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihmali İtalyan turistin kaza yapmasına neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle donma tehlikesi yaşayan turisti Tuzla Belediyesi ekipleri kurtardı. Kazanın Hal Yolu Caddesi’nde gerçekleştiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu caddede iki yıldan bu yana hiçbir çalışma yapmadığı ve yolda çöküntüler meydana geldiği ifade edildi. İBB ekiplerinin, vatandaşların şikayeti üzerine Hal Yolu Caddesi’ni beton bariyerle tedbirsiz şekilde kapattığı, yolun girişine de herhangi uyarı levhalarının konulmadığı öğrenildi.

    İBB’nin ihmali yüzünden İtalyan turist kaza yaptı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali İtalyan bir turistin kaza yapmasına neden oldu.

    Navigasyon yardımıyla oteline gitmek için Tuzla Hal Yolu Caddesi'ni kullanmak isteyen İtalyan bir turistin, tedbirsiz konulan beton bariyerlere çarpmamak için frenlediği yolda kaza yaptığı öğrenildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle donma tehlikesi yaşayan turisti Tuzla Belediyesi ekiplerinin kurtardığı bildirildi.

    YOLDA ÇÖKÜNTÜLER MEYDANA GELDİ ANCAK HİÇBİR UYARI LEVHASI YOK

    Kazanın; Hal Yolu Caddesi'nde (Patlayıcılar Caddesi) gerçekleştiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu caddede iki yıldan bu yana hiçbir çalışma yapmadığı ve yolda çöküntüler meydana geldiği ifade edildi.

        İBB ekiplerinin, vatandaşların şikayeti üzerine Hal Yolu Caddesi'ni beton bariyerle tedbirsiz şekilde kapattığı, yolun girişine de herhangi uyarı levhalarının konulmadığı öğrenildi.

        OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

        Tuzla'da bir otele gitmek isteyen İtalyan turist navigasyon yardımıyla kapalı olan Hal Yolu Caddesi'ne geldi.

        Caddenin girişindeki beton bariyerleri son anda fark eden İtalyan turist, kar yağışının etkisiyle de savrularak yoldan çıktı ve kar yığınının üzerine çıktı.

        Benzinin bitmesi nedeniyle donma tehlikesi yaşayan turist, kendisi gibi o yola giren kargo firmasının aracına sığındı.

        Yolda mahsur kalan İtalyan turist ve kargo personelinin imdadına iste Tuzla Belediyesi ekipleri yetişti. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın talimatları ile olay yerine gelen kar küreme ve tuzlama araçları mahsur kalana vatandaşları kurtardı. İtalyan turist, olay yerine gelen Tuzla Belediyesi personelleri tarafından oteline götürüldü.

        "BİZE GELEN TALEP DOĞRULTUNDA MÜDAHALE ETTİK"

            Sabah'a konuşan Tuzla Belediyesi personeli Nihat Öztürk; "Hal yapımı dolayısıyla kapalı olan Patlayıcılar Caddesi'ne İtalyan uyruklu bir turist arkadaş giriyor. Kapalı olan yolda kaza yapıyor. Bize gelen talebe istinaden kar küreme araçlarımız, tuzlama araçlarımız, kürek ekibimiz ile müdahele ettik. Aracı kasko firmasını aradığımızdan dolayı saplandığı yerden çıkarmadık. Kasko firmasının istediği gibi çıkartacağız. Turist arkadaşımızı da oteline bırakacağız" dedi.

            Kargo firması personeli Okay Köksal ise, "Yolda seyir halinde ilerlerken bu aracı bu yola girdiğini gördük. Peşinden biz de girdik. Araç yolda kaldı. Yardım etmek istedik. Biz de kendi aracımız ile yolda kaldık. Tuzla Belediyesi'ni aradık ve hemen yardıma geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

            İBB, TUZLA HAL PROJESİNİ DURDURDU

            Yapımına 2017 yılında başlanan Tuzla Hal Projesi'ne ulaşmak için yapımına başlanan Hal Yolu Caddesi (Patlayıcılar Caddesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanlış planlaması sonrası yolda meydana gelen çökmeler nedeniyle trafiğe kapandı. Uzun süredir trafiğe kapalı olan caddenin girişine yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrolsüz bir şekilde beton bariyerler konuldu.

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            Haberler Güncel İBB’nin ihmali İtalyan turistin kaza yapmasına neden oldu! Donma tehlikesi yaşayan turisti Tuzla Belediyesi ekipleri kurtardı
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