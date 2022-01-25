İBB’nin ihmali İtalyan turistin kaza yapmasına neden oldu! Donma tehlikesi yaşayan turisti Tuzla Belediyesi ekipleri kurtardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali İtalyan bir turistin kaza yapmasına neden oldu.
Navigasyon yardımıyla oteline gitmek için Tuzla Hal Yolu Caddesi'ni kullanmak isteyen İtalyan bir turistin, tedbirsiz konulan beton bariyerlere çarpmamak için frenlediği yolda kaza yaptığı öğrenildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle donma tehlikesi yaşayan turisti Tuzla Belediyesi ekiplerinin kurtardığı bildirildi.
YOLDA ÇÖKÜNTÜLER MEYDANA GELDİ ANCAK HİÇBİR UYARI LEVHASI YOK
Kazanın; Hal Yolu Caddesi'nde (Patlayıcılar Caddesi) gerçekleştiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu caddede iki yıldan bu yana hiçbir çalışma yapmadığı ve yolda çöküntüler meydana geldiği ifade edildi.