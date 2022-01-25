İBB’nin ihmali İtalyan turistin kaza yapmasına neden oldu! Donma tehlikesi yaşayan turisti Tuzla Belediyesi ekipleri kurtardı

Kargo firması personeli Okay Köksal ise, "Yolda seyir halinde ilerlerken bu aracı bu yola girdiğini gördük. Peşinden biz de girdik. Araç yolda kaldı. Yardım etmek istedik. Biz de kendi aracımız ile yolda kaldık. Tuzla Belediyesi'ni aradık ve hemen yardıma geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İBB, TUZLA HAL PROJESİNİ DURDURDU

Yapımına 2017 yılında başlanan Tuzla Hal Projesi'ne ulaşmak için yapımına başlanan Hal Yolu Caddesi (Patlayıcılar Caddesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanlış planlaması sonrası yolda meydana gelen çökmeler nedeniyle trafiğe kapandı. Uzun süredir trafiğe kapalı olan caddenin girişine yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrolsüz bir şekilde beton bariyerler konuldu.