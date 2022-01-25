İstanbul’da geceyi araçlarında geçiren vatandaşlar isyan etti: Su ve bisküvi ile duruyorum

"11 SAAT TRAFİKTE KALDIM BAKTIM OLMAYACAK VURDUM KAFAYI UYUDUM"

Arabasında uyuyarak geceyi geçiren Mustafa Aman "Nasıl bir gece olabilir ki? Senede bir kar yağıyor bu heyecanı da yaşamış olduk sorumlular sayesinde. Ben mecburen arabada yattım. Trafik adım atmadı. Trafikte 11 saat kaldım. 11 saatten sonra hem yoruldum baktım hem de olacak gibi değil, vurdum kafayı yattım. İhtiyaçlarım için de yürüyerek bir benzinliğe gittim. Sabaha kadar çalıştı araba. Şu an var benzinim. Yola çıkarken full depoydu yarım depoya düştü" dedi.