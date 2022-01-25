AK Parti’den iş bilmez CHP’li İBB’ye sert kar tepkisi: İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ama bu yaptığınız aymazlığı unutmaz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe paylaşımında, "Gerekli ve yeterli tedbiri almayarak kadın-erkek, çocuk-yaşlı, yüzbinlerce vatandaşımızı mağdur eden CHP'li İBB yönetimi. Bilin ki İstanbul sahipsiz değildir. İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz" ifadelerini kullandı.