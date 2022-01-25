AK Parti’den iş bilmez CHP’li İBB’ye sert kar tepkisi: İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ama bu yaptığınız aymazlığı unutmaz
CHP'li İBB'nin iş bilmezliği bir kez daha gözler önüne serildi. Meteoroloji'den gelen üst üste uyarılara rağmen tedbirlerini almayan İBB yüzünden binlerce kişi yollarda mahsur kaldı. Skandala AK Parti'den de sert tepki geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hayatı felç eden kar yağışında İBB'nin yetersiz kaldığını belirterek, "İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz" dedi.
Sosyal medya hebası Twitter'dan açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İBB'nin kar yağışı için yeterli önlemi almadığını belirterek tepki gösterdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe paylaşımında, "Gerekli ve yeterli tedbiri almayarak kadın-erkek, çocuk-yaşlı, yüzbinlerce vatandaşımızı mağdur eden CHP'li İBB yönetimi. Bilin ki İstanbul sahipsiz değildir. İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz" ifadelerini kullandı.
13.00'A KADAR YASAK
İstanbul'da dün etkili olan kar yağışının ardından D-100 Karayolu'nda trafik uzun süre durdu. Sürücüler, araçlarını yol kenarlarına bırakıp gitti. İstanbul Valiliği'nin sabah saatlerinde aldığı karar ile özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkması yasaklandı. Sabah saatlerinde işe gidenler otobüs duraklarında kalabalık oluşturdu.