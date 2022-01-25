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Haberler Güncel AK Parti’den iş bilmez CHP’li İBB’ye sert kar tepkisi: İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ama bu yaptığınız aymazlığı unutmaz

AK Parti’den iş bilmez CHP’li İBB’ye sert kar tepkisi: İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ama bu yaptığınız aymazlığı unutmaz

CHP'li İBB'nin iş bilmezliği bir kez daha gözler önüne serildi. Meteoroloji'den gelen üst üste uyarılara rağmen tedbirlerini almayan İBB yüzünden binlerce kişi yollarda mahsur kaldı. Skandala AK Parti'den de sert tepki geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hayatı felç eden kar yağışında İBB'nin yetersiz kaldığını belirterek, "İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz" dedi.

25.01.2022 10:11 - Son Güncelleme: 25.01.2022 10:11
AK Parti’den iş bilmez CHP’li İBB’ye sert kar tepkisi: İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ama bu yaptığınız aymazlığı unutmaz

Sosyal medya hebası Twitter'dan açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İBB'nin kar yağışı için yeterli önlemi almadığını belirterek tepki gösterdi.

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AK Parti’den iş bilmez CHP’li İBB’ye sert kar tepkisi: İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ama bu yaptığınız aymazlığı unutmaz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe paylaşımında, "Gerekli ve yeterli tedbiri almayarak kadın-erkek, çocuk-yaşlı, yüzbinlerce vatandaşımızı mağdur eden CHP'li İBB yönetimi. Bilin ki İstanbul sahipsiz değildir. İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz" ifadelerini kullandı.

AK Parti’den iş bilmez CHP’li İBB’ye sert kar tepkisi: İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ama bu yaptığınız aymazlığı unutmaz

13.00'A KADAR YASAK
İstanbul'da dün etkili olan kar yağışının ardından D-100 Karayolu'nda trafik uzun süre durdu. Sürücüler, araçlarını yol kenarlarına bırakıp gitti. İstanbul Valiliği'nin sabah saatlerinde aldığı karar ile özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkması yasaklandı. Sabah saatlerinde işe gidenler otobüs duraklarında kalabalık oluşturdu.

AK Parti’den iş bilmez CHP’li İBB’ye sert kar tepkisi: İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ama bu yaptığınız aymazlığı unutmaz

İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışının ardından trafik ve toplu taşıma durma noktasına geldi. D-100 Karayolu'nun Edirne istikameti, uzun süreli trafiğe kapandı. Trafikte saatlerce kalan sürücüler, araçlarını yol kenarlarına bırakıp evlerine gittiler.

AK Parti’den iş bilmez CHP’li İBB’ye sert kar tepkisi: İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ama bu yaptığınız aymazlığı unutmaz

Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklama ile özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.

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