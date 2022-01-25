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    • 25.01.2022 11:26
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    Özel araç yasağı ne zaman bitecek? İstanbul otomobille trafiğe çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Son dakika açıklama

    Megakentte ulaşım işkenceye döndü. İstanbul'da tehlikeli hal alan yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirler kapsamında özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya araç yasağının biteceği saati duyurdu. Peki Özel araç yasağı ne zaman bitecek? İstanbul otomobille trafiğe çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte son dakika Yerlikaya açıklamaları...

    Özel araç yasağı ne zaman bitecek?

    Özel araç yasağı ne zaman bitecek? İstanbul otomobille trafiğe çıkma yasağı saat kaçta bitecek? soruları gündemde yer alıyor. Bir önceki akşam aniden bastıran yoğun kar yağışı İstanbul'u esir aldı. Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, araçlarını terk edip evine dönenler oldu. Dönemeyenler ise otellerde misafiir edildi. Sabah saatlerinde ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan yeni kararı duyurdu. Buna göre özel araçların trafiğe çıkışları yasaklandı. Vatandaşlar yasağın saat kaçta biteceğini merak ederken Yerlikaya yasağın biteceği saati açıkladı.

    ÖZEL ARAÇ YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şehirdeki tüm özel araçların (görev dışındakiler) trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu. İşte Yerlikaya'nın o açıklaması;

    ''Saygıdeğer İstanbullular,

    Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.

    Bu nedenle;

    Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.''

    ÖZEL ARAÇ YASAĞI SAAT KAÇTA SONA ERECEK?

    İstanbul'da otomobille trafiğe çıkma yasağı saat 13:00'da sona erecek.

    UÇUŞLAR DURDURULDU!

    Gelen son dakika haberine göre, THY, İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları, saat 00.00'a kadar durdurduğunu açıkladı.

    AVM'LER BUGÜN AÇIK MI?

    AVM'lerin bugün kapalı olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 24 Ocak'ta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, 'Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla; 19.30'da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        BANKALAR TATİL Mİ?

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır." dedi.

        Bankalar özel kuruluş olduğu için izinli kapsamına girmiyor. Bankalar bugün vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

        DOLMUŞ, TAKSİ VE MİNİBÜSLER BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

        Dolmuş, taksi ve minibüslerin çalışmasına ilişkin bir iptal bilgisi bulunmuyor. 25 Ocak bugün Dolmuş, taksi ve minibüslerin çalışmasına devam edecek. Güncel bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır.
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        Haberler Güncel Özel araç yasağı ne zaman bitecek? İstanbul otomobille trafiğe çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Son dakika açıklama
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