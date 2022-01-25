Özel araç yasağı ne zaman bitecek? İstanbul otomobille trafiğe çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Son dakika açıklama

UÇUŞLAR DURDURULDU!

Gelen son dakika haberine göre, THY, İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları, saat 00.00'a kadar durdurduğunu açıkladı.

AVM'LER BUGÜN AÇIK MI?

AVM'lerin bugün kapalı olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 24 Ocak'ta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, 'Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla; 19.30'da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.