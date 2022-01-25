Özel araç yasağı ne zaman bitecek? İstanbul otomobille trafiğe çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Son dakika açıklama

Özel araç yasağı ne zaman bitecek? İstanbul otomobille trafiğe çıkma yasağı saat kaçta bitecek? soruları gündemde yer alıyor. Bir önceki akşam aniden bastıran yoğun kar yağışı İstanbul'u esir aldı. Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, araçlarını terk edip evine dönenler oldu. Dönemeyenler ise otellerde misafiir edildi. Sabah saatlerinde ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan yeni kararı duyurdu. Buna göre özel araçların trafiğe çıkışları yasaklandı. Vatandaşlar yasağın saat kaçta biteceğini merak ederken Yerlikaya yasağın biteceği saati açıkladı.
ÖZEL ARAÇ YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şehirdeki tüm özel araçların (görev dışındakiler) trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu. İşte Yerlikaya'nın o açıklaması;
''Saygıdeğer İstanbullular,
Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.
Bu nedenle;
Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.''
ÖZEL ARAÇ YASAĞI SAAT KAÇTA SONA ERECEK?
İstanbul'da otomobille trafiğe çıkma yasağı saat 13:00'da sona erecek.
UÇUŞLAR DURDURULDU!
Gelen son dakika haberine göre, THY, İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları, saat 00.00'a kadar durdurduğunu açıkladı.
AVM'LER BUGÜN AÇIK MI?
AVM'lerin bugün kapalı olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 24 Ocak'ta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, 'Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla; 19.30'da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.