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    • 25.01.2022 07:09
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    Dış politikada Başkan Erdoğan liderliğinde yeni dönem: Barış, istikrar ve güvenlik diplomasisi devrede!

    Türkiye, Başkan Erdoğan’ın liderliğinde dış politikada yeni bir sayfa açıyor. Özellikle Ermenistan, İsrail, ABD ve Körfez ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için önümüzdeki süreçte önemli adımlar atılması bekleniyor.

    Barış, istikrar ve güvenlik diplomasisi devrede!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye dış politikada yeni bir dönem başlattı. "Barış, istikrar ve güvenlik diplomasisi" olarak çerçevesi çizilebilecek yeni dönemde yapılacaklar adım adım planlandı. Bu adımlar tek tek hayata geçirilmeye başlandı.

    ÇALIŞMA EKİBİ OLUŞTURULDU
    Geçen aylarda Başkan Erdoğan ve kurmaylarının yaptığı toplantılarda dış politika konuları tüm detayları ile masaya yatırıldı ve yeni bir sürecin başlatılması kararı alındı. Bu süreçte neler yapılacağına ilişkin çalışma grupları oluşturuldu. Yapılan çalışmalarda hangi ülke ile neler yapılacağı, ne tür adımlar atılabileceğine ilişkin alternatifli yol haritaları hazırlandı. Öncelikli olarak ilişkilerin geliştirilmesi için 4 hedef belirlendi. Bunlar Ermenistan, İsrail, ABD ve Körfez ülkeleri olarak sıralandı. Yeni dış politika döneminin ilk adımlarından biri azınlıklar ile yapılan toplantılar oldu. Bunu diğerleri izledi. Öncelikli olarak KKTC konusunda net bir tavır ortaya konuldu. KKTC'de yaşanan sorunlarla ilgili toplantı yapıldı. Türkiye'nin tezlerinin dışına çıkmamaları konusunda yönetim uyarıldı. Diğer ülkelerle ilişkilerde planlananlar şöyle:


    ERMENİSTAN
    Ermenistan ile başlayan yumuşama süreci hızla devam edecek. Karşılıklı uçak seferleri başlatıldı. Uçuşların tek ille sınırla kalmaması, birkaç ili daha kapsaması planlanıyor. Van başta olmak üzere sınıra yakın illerin Ermeniler açısından turistik birer bölgeye dönüştürülmesi hedefleniyor.

        Hem ilişkilerin daha ısınması hem de turistik amaçlı olarak Ermeniler açısından önemli olan bazı köprüler başta olmak üzere tarihi yapıların restore edilmesi gibi konular üzerinde de duruluyor... Ermenistan ile ilişkilerde en büyük engellerden biri olarak görülen diasporanın baskısını kaldırmak için özellikle ticaret üzerinden kapı açılacak.



        İSRAİL
        İlişkilerin geliştirilmesi için ilk adım, iki İsrailli turistin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evininin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle tutuklanmasının ardından serbest bırakılması ile atıldı. İki ülkenin liderleri arasında yapılan telefon görüşmesi buzların erimeye başlamasına neden oldu. Bundan sonraki süreçteki en önemli politika iki ülkenin karşılıklı olarak kullanılan dile dikkat etmesi olacak. Önce dil, sonra da ilişkilerin yumuşatılması düşünülüyor. Önümüzdeki dönemde iki ülkenin büyükelçiliklerini karşılıklı olarak açması bekleniyor. Bu kapsamda Türkiye ve İsrail'in büyükelçi olarak göndermeyi düşündükleri isimleri belirleyip karşılıklı olarak paylaştıkları öğrenildi. Daha sonra iki ülke liderlerinin bir araya gelmesi bekleniyor.


        LİBYA
        Libya'da Türkiye kendine yakın isimlerin seçimi kazanmasına dönük çalışmalar yapıyor. Bu amaçla aşiretlerle görüşülüyor. Mısır'la ilişkilerin iyileştirilmesi ve bölgede denge kurulması da yeni dönemin hedefleri arasında.

        KÖRFEZ ÜLKELERİ
        Türkiye'nin körfezde Kuveyt, Katar ile sıcak ilişkileri bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile de süreç başladı ve bunun hızla sürmesi planlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan ile de ilişkilerin geliştirilmesi hedefler arasında.

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