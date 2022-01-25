Dış politikada Başkan Erdoğan liderliğinde yeni dönem: Barış, istikrar ve güvenlik diplomasisi devrede!

ÇALIŞMA EKİBİ OLUŞTURULDU

Geçen aylarda Başkan Erdoğan ve kurmaylarının yaptığı toplantılarda dış politika konuları tüm detayları ile masaya yatırıldı ve yeni bir sürecin başlatılması kararı alındı. Bu süreçte neler yapılacağına ilişkin çalışma grupları oluşturuldu. Yapılan çalışmalarda hangi ülke ile neler yapılacağı, ne tür adımlar atılabileceğine ilişkin alternatifli yol haritaları hazırlandı. Öncelikli olarak ilişkilerin geliştirilmesi için 4 hedef belirlendi. Bunlar Ermenistan, İsrail, ABD ve Körfez ülkeleri olarak sıralandı. Yeni dış politika döneminin ilk adımlarından biri azınlıklar ile yapılan toplantılar oldu. Bunu diğerleri izledi. Öncelikli olarak KKTC konusunda net bir tavır ortaya konuldu. KKTC'de yaşanan sorunlarla ilgili toplantı yapıldı. Türkiye'nin tezlerinin dışına çıkmamaları konusunda yönetim uyarıldı. Diğer ülkelerle ilişkilerde planlananlar şöyle: