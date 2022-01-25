Dış politikada Başkan Erdoğan liderliğinde yeni dönem: Barış, istikrar ve güvenlik diplomasisi devrede!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye dış politikada yeni bir dönem başlattı. "Barış, istikrar ve güvenlik diplomasisi" olarak çerçevesi çizilebilecek yeni dönemde yapılacaklar adım adım planlandı. Bu adımlar tek tek hayata geçirilmeye başlandı.
ÇALIŞMA EKİBİ OLUŞTURULDU
Geçen aylarda Başkan Erdoğan ve kurmaylarının yaptığı toplantılarda dış politika konuları tüm detayları ile masaya yatırıldı ve yeni bir sürecin başlatılması kararı alındı. Bu süreçte neler yapılacağına ilişkin çalışma grupları oluşturuldu. Yapılan çalışmalarda hangi ülke ile neler yapılacağı, ne tür adımlar atılabileceğine ilişkin alternatifli yol haritaları hazırlandı. Öncelikli olarak ilişkilerin geliştirilmesi için 4 hedef belirlendi. Bunlar Ermenistan, İsrail, ABD ve Körfez ülkeleri olarak sıralandı. Yeni dış politika döneminin ilk adımlarından biri azınlıklar ile yapılan toplantılar oldu. Bunu diğerleri izledi. Öncelikli olarak KKTC konusunda net bir tavır ortaya konuldu. KKTC'de yaşanan sorunlarla ilgili toplantı yapıldı. Türkiye'nin tezlerinin dışına çıkmamaları konusunda yönetim uyarıldı. Diğer ülkelerle ilişkilerde planlananlar şöyle:
ERMENİSTAN
Ermenistan ile başlayan yumuşama süreci hızla devam edecek. Karşılıklı uçak seferleri başlatıldı. Uçuşların tek ille sınırla kalmaması, birkaç ili daha kapsaması planlanıyor. Van başta olmak üzere sınıra yakın illerin Ermeniler açısından turistik birer bölgeye dönüştürülmesi hedefleniyor.