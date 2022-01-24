İstanbul'da sokağa çıkmak yasak mı? 25 Ocak bugün İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması var mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. Yoğun kar yağışı İstanbul'da çile haline geldi. Kentte bir çok yol kapatılırken yeni tedbir kararları da tek tek açıklanmaya başlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında araçlarla trafiğe çıkma yasağı geldiğini duyurdu. İşte son dakika açıklamanın detayları...

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

Son dakika haberine göre İstanbul'da 25 Ocak Salı saat 13:00'a kadar toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Vali Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

''Saygıdeğer İstanbullular,

Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.

Bu nedenle;

Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.''