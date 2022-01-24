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    • 25.01.2022 06:34
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    • 25.01.2022 06:34
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    İstanbul'da sokağa çıkmak yasak mı? 25 Ocak bugün İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

    Meteoroloji'den 25 Ocak için yapılan uyarılar sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamalarda bulundu. Yerlikaya 25 Ocak Salı günü için ''Özel araçla saat 13:00'a kadar trafiğe çıkılamayacak'' dedi. Sabah saatlerinden itibaren mesaiye başlamak için uyanan milyonlarca kişi de açıklama sonrası detayları araştırmaya koyuldu. Peki İstanbul'da sokağa çıkmak yasak mı? 25 Ocak bugün İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

    İstanbul’da sokağa çıkmak yasak mı?

    İstanbul'da sokağa çıkmak yasak mı? 25 Ocak bugün İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması var mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. Yoğun kar yağışı İstanbul'da çile haline geldi. Kentte bir çok yol kapatılırken yeni tedbir kararları da tek tek açıklanmaya başlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında araçlarla trafiğe çıkma yasağı geldiğini duyurdu. İşte son dakika açıklamanın detayları...

    İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

    Son dakika haberine göre İstanbul'da 25 Ocak Salı saat 13:00'a kadar toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Vali Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

    ''Saygıdeğer İstanbullular,

    Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.

    Bu nedenle;

    Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.''

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    Haberler Güncel İstanbul'da sokağa çıkmak yasak mı? 25 Ocak bugün İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
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