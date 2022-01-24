Son dakika: İstanbul'da bugün metro çalışıyor mu? 25 Ocak metro, metrobüs, otobüs seferleri iptal mi?

Son dakika İstanbul'da özel araçlara trafik kısıtlaması geldi. Kendi araçlarıyla işe gidenler Vali Ali Yerlikaya'nın kısıtlama açıklaması sonrası toplu taşıma araçlarına yöneldi. Peki İstanbul'da bugün metro çalışıyor mu? 25 Ocak metro, metrobüs, otobüs seferleri iptal mi?

İSTANBUL'DA BUGÜN METRO ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Saygıdeğer İstanbullular, Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.'' ifadelerini kullandı.

Gözler bu kez toplu taşıma araçlarına çevrildi. İstanbul'da bugün metro, metrobüs, marmaray ve otobüsler normal sefer saatleriyle hizmet vermeye devam edecektir. Marmaray için vatandaşlardan ücret alınmayacaktır.